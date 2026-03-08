¿Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán?

Tras la muerte del ayatollah Alí Jameneí, desde la República Islámica de Irán confirmaron que su sucesor será Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo que murió en las últimas semanas.

El flamante líder iraní de 56 años fue considerado durante varios años como el "guardian" de su padre tras su fuerte vínculo con las fuerzas de seguridad nacionales.

Mojtaba Jamenei se convirtió en una figura influyente con poder aunque siempre se mantuvo con un perfil bajo y nunca ocupó un cargo oficial en el gobierno de la República Islámica de Irán.

El nuevo líder supremo tiene 56 años.

Una de las acciones más fuertes que tuvo el flamante líder fue la oposición los reformistas que biuscaron colaborar con los países de Occidente cuando buscaban frenar el programa nuclear nacional.

Nació en 1969 en la ciudad de Masshad, durante su juventud participó en la guerra entre Irán e Irak y se formó en los seminarios religiosos de Qom; además, cuenta con el rango clerical de hojjatoleslam.

El segundo hijo del líder supremo fallecido fue mencionado como "el candidato más apropiado y aprobado por la mayoría de la asamblea de expertos" y bajo la premisa de que "el líder debe ser odiado por el enemigo".

La designación de Mojtaba se da en un contexto sociopolítico muy complejo en el que la tensión entre las relaciones bilaterales entre Irán y Estados Unidos sigue en aumento tras el conflicto en Medio Oriente y las amenazas de Donald Trump sobre una aprobación del nuevo líder iraní por parte norteamericana.

"Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho tiempo", advirtió en una entrevista con la cadena ABC News, luego de que Irán haya dado detalles de la designación, pero sin revelar el nombre.