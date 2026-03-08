Irán designó a Mojtaba Khamenei como nuevo Líder Supremo

La televisión estatal de Irán confirmó esta noche un giro histórico en el poder: Mojtaba Khamenei es el nuevo ayatolá y jefe supremo espiritual de la nación. Todos los detalles del conflicto en Medio Oriente.

Con 56 años, el hijo del asesinado Alí Khamenei hereda el cargo más alto del régimen, consolidando la sucesión dinástica dentro de la estructura teocrática.

Antes de que el anuncio se hiciera oficial por los canales gubernamentales, una multitud de seguidores chiitas ocupó las vías públicas para festejar el nombramiento.

Los manifestantes exhibieron carteles de gran formato con la imagen del nuevo líder, en una muestra de apoyo masivo a la decisión de la Asamblea de Expertos.

El ascenso desde las sombras

Mojtaba Khamenei se convierte en el tercer hombre en ocupar este cargo desde la Revolución Islámica de 1979, siguiendo el camino trazado por el fundador Ruholla Khomeini y su propio padre.

A pesar de haber mantenido una presencia pública casi nula durante las más de tres décadas de mandato de Alí Khamenei, su peso político en las sombras fue determinante.

Su ascenso no fue casual. El nuevo ayatolá construyó su poder desde el interior del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, organización que resultó clave para su ratificación actual.

Durante los 36 años que su padre estuvo al frente del país, Mojtaba operó como una de las figuras con mayor capacidad de decisión en el sistema gobernante, aun sin ostentar puestos oficiales de visibilidad.

Reacción internacional

La noticia generó una respuesta inmediata desde el exterior. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su plataforma Truth Social para fijar una postura desafiante ante el recambio en Teherán. El mandatario estadounidense pronosticó un futuro incierto para el flamante líder iraní al declarar: "No va a durar mucho".

Con esta designación, Irán entra en una nueva etapa marcada por la continuidad familiar en el poder y la estrecha alianza con los sectores militares de élite, en un clima de tensión por las advertencias de la Casa Blanca.