Caída global en las Bolsas luego del salto del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente

Los mercados financieros internacionales comenzaron la semana con fuertes pérdidas luego de un abrupto aumento en el precio del petróleo duranta la madrugada de Argentina, provocado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que llevó el barril de Brent a saltar alrededor de 25% y rozar los 120 dólares, un nivel que no se observaba desde abril de 2022. El máximo histórico del petróleo se registró en julio de 2008, cuando el precio alcanzó los 147 dólares por barril en medio del boom de las materias primas previo a la crisis financiera global de ese mismo año. Mientras el Brent es referencia para Europa, el West Texas Intermediate (WTI) lo es para Estaodos Unidos, y su precio trepaba este lunes 25,17%.

Las Bolsas asiáticas encabezaron este lunes las caídas, mientras que los futuros de los principales índices estadounidenses anticipan una jornada negativa en Estados Unidos y las plazas europeas también operan en terreno negativo.

Debido a la reacción inicial que se vio con fuerza en los mercados asiáticos, en Japón el índice Nikkei 225 se desplomó 6,59% al comienzo de la rueda. En tanto, en Corea del Sur el indicador KOSPI cayó 8,1%, reflejando el impacto inmediato del encarecimiento energético en economías altamente dependientes del petróleo importado.

Las pérdidas también alcanzaron a los mercados de China, donde el índice Shanghai Composite retrocedía 0,99%, mientras que el Hang Seng Index de Hong Kong bajaba 2,45% al comienzo de la jornada bursátil.



Uno de los países más expuestos a la volatilidad energética es Japón, que obtiene cerca del 95% de su petróleo desde Medio Oriente.

La primera ministra de esa nación, Sanae Takaichi, aseguró que el país dispone de reservas estratégicas equivalentes a 254 días de consumo interno y señaló que el Gobierno analiza liberar parte de esos recursos para amortiguar el impacto en el mercado, según reportó la agencia Kyodo News.

El precio del barril de petróleo Brent rozó los 120 dólares.

En paralelo, Corea del Sur -el cuarto mayor importador de crudo del mundo- también enfrenta riesgos adicionales por el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores globales para el transporte de petróleo, desde el inicio de la guerra.

El clima de incertidumbre se trasladó además a los futuros de los índices bursátiles de Wall Street. Antes de la apertura, el Dow Jones Industrial Average retrocedía 1,89%, el S&P 500 caía 1,86% y el tecnológico Nasdaq-100 perdía 2,15%. El indicador de pequeñas empresas Russell 2000 mostraba un descenso aún mayor, del 3,51%.

La volatilidad también quedó reflejada en el CBOE Volatility Index (VIX), conocido como el "índice del miedo", que avanzaba cerca de 12% hasta los 29,43 puntos, señal de que los inversores prevén fuertes movimientos en los mercados financieros.

El nerviosismo también se reflejó en las Bolsas europeas

Las Bolsas europeas también reflejaban el impacto de la crisis. Los principales mercados de Londres, París, Madrid, Milán y Frankfurt operaban con bajas superiores al 1%.

Los inversores permanecen atentos a la reunión de ministros del G7 prevista para este lunes, donde se esperan posibles medidas de emergencia, entre éstas la utilización de reservas estratégicas de petróleo para amortiguar el impacto de la suba del barril en medio del conflicto que mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz.