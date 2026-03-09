Irán lanzó una nueva oleada de ataques con drones y misiles contra países del Golfo Pérsico

Una nueva oleada de ataques de Irán tuvo como destinatarios este lunes a países del Golfo Pérsico, en el noveno día del conflicto en Medio Oriente, desatado por bombardeos de Estados Unidos e Israel en el país persa el pasado 28 de febrero.

Los Gobiernos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Qatar y Kuwait informaron sobre interceptaciones de proyectiles dirigidos a infraestructuras estratégicas gracias a sus respectivos sistemas de defensa antiaérea.

El Ministerio de Defensa de Qatar informó que las Fuerzas Armadas de ese país neutralizaron un proyectil del país persa.

Esa cartera, en un comunicado, precisó que las "Fuerzas Armadas interceptaron un ataque con misil que tenía como objetivo el Estado de Qatar".

Las autoridades qataríes detallaron el punto de interceptación ni difundieron datos sobre posibles daños o víctimas.

En Kuwait, el Ejército alertó sobre una embestida de similares caracterísiticas.

Las Fuerzas Armadas de esa nación informó que afrontó "ataques con misiles", al tiempo que la Guardia Nacional de Kuwait anunció la interceptación de un dron, según un reporte de la agencia estatal KUNA, consignado por medios internacionales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó que sus sistemas de defensa aérea respondieron ante envíos procedentes del territorio iraní.

En ese sentido, comunicó que las Fuerzas Armadas "están lidiando con amenazas entrantes de misiles y drones desde Irán".

La cartera no ofreció datos sobre el número de proyectiles interceptados ni sobre los posibles objetivos alcanzados.