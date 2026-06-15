El precio del petróleo se desploma tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz

El precio internacional del petróleo registró una fuerte caída este lunes luego de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo para poner fin al conflicto que mantuvo en alerta a Medio Oriente durante más de tres meses.

La noticia generó una inmediata reacción en los mercados: el barril de Brent, referencia para Argentina y gran parte del mundo, retrocedió más de 4% y se ubicó en torno a los US$83,78.

Ante esto, los inversores comenzaron a reacomodar sus posiciones ante un escenario de menor riesgo geopolítico y una expectativa de normalización en el suministro energético global. Durante las últimas semanas, la incertidumbre por una posible escalada militar había impulsado los precios del crudo hasta niveles cercanos a los US$90 por barril.

En esa línea, el acuerdo alcanzado en las últimas horas entre ambas naciones contempla el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. La firma oficial del acuerdo está prevista para este viernes en Suiza, aunque el anuncio fue suficiente para modificar las expectativas de los operadores financieros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el acuerdo a través de sus redes sociales y confirmó la reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos", expresó el mandatario norteamericano.

La importancia del estrecho de Ormuz

Uno de los puntos claves del acuerdo es la normalización del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo consumido en el planeta.

La posibilidad de interrupciones en esta ruta había sido uno de los principales factores que impulsaron el alza del crudo durante el conflicto. Con la reapertura del corredor y el levantamiento de las restricciones marítimas, el mercado descuenta una oferta más estable para las próximas semanas.

Cómo impacta la baja del petróleo

En tanto, la caída del precio del Brent podría tener efectos positivos en la economía global, especialmente en países importadores de energía, al reducir costos de producción y transporte. Además, contribuye a aliviar presiones inflacionarias vinculadas al valor de los combustibles.

Los analistas seguirán de cerca la firma definitiva del acuerdo y la evolución de la situación en Medio Oriente, aunque el mercado ya comenzó a reflejar un escenario de mayor estabilidad y menor riesgo para el abastecimiento energético mundial.