Estados Unidos confirmó cuatro fallecidos por la caída de un avión en Irak y aclaró un dato clave

Mientras el conflicto bélico avanza en el Medio Oriente, Estados Unidos confirmó la muerte de cuatro militares en Irak luego de estrellarse un avión cisterna de la Fuerza Aérea, mientras prestaba apoyo a operaciones en Irán.

El Comando Central informó que "las circunstancias del incidente están bajo investigación", agregando que las identidades de los militares fallecidos se mantendrían en reserva por un día mientras se notificaba a sus familiares.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Por otra parte, el ente estadounidense indicó que las labores de rescate de los dos tripulantes restantes continuaban, tras un aparente accidente aéreo entre dos aviones cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea.

El Comando Central informó del incidente en el oeste de Irak en un breve comunicado, indicando que el segundo avión aterrizó sin problemas y que el accidente "no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo".

Además, tres funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato con The Washington Post para abordar la delicada situación, confirmaron que el segundo avión también era un KC-135.

En tanto, el KC-135 Stratotanker cuenta con una tripulación mínima de tres personas: un piloto, un copiloto y un operador de pértiga, responsable de supervisar el reabastecimiento de combustible de otros aviones. También puede llevar un navegante u otros miembros de la tripulación, según la misión.

Los aviones de reabastecimiento de combustible tuvieron gran demanda desde el inicio de la guerra entre la administración Trump e Irán el 28 de febrero.

Ataques constantes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

Finalmente, en las últimas dos semanas, las fuerzas estadounidenses realizaron incesantes ataques aéreos contra más de 6000 objetivos, incluyendo bases de misiles balísticos, defensas aéreas iraníes e instalaciones de producción de armas.

El reabastecimiento aéreo de combustible es una de las misiones militares más complejas, pero también una de las más críticas debido a la cantidad limitada de combustible que pueden transportar los aviones de combate y a la rapidez con la que agotan sus tanques.