"Impedir que el imperio malvado de Irán posea armas nucleares": el objetivo de Donald Trump detrás de los ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en claro este jueves cuál considera que es la prioridad estratégica de la ofensiva militar contra Irán, al sostener que busca "detener a un imperio malvado, Irán, para que no tenga armas nucleares".

El mandatario se expresó de esta manera a través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, donde explicó las razones de la participación estadounidense en la guerra y empezó sus líneas con una evalución del impacto del conflicto bélico en la economía mundial.

"Lo que me interesa e importa mucho más, como Presidente, es detener a un imperio malvado, Irán, para que no tenga armas nucleares y destruya Medio Oriente y, de hecho, el mundo. ¡Jamás permitiré que eso suceda!", escribió Trump en su publicación.

La declaración se produjo mientras continúan los ataques coordinados entre Estados Unidos y Israel contra objetivos iraníes. La ofensiva militar ya alcanzó su día 13 y se extendió más allá del territorio iraní, con episodios de tensión también en otros países del Golgo Pérsi y en el Líbano.

Al comenzar su mensaje, el primer mandtario estadounidense reconoció que el incremento en los precios internacionales del petróleo generan beneficios para el país norteamericano, principal productor mundial de crudo.

"Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero", afirmó.

Este jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que el país administrado por Benjamín Netanyahu atacó el complejo nuclear Taleghan en Irán, localizado a las afueras de la ciudad de Teherán.

En su cuenta de la red social X, definieron al complejo como "un sitio utilizado por el régimen iraní para avanzar en sus capacidades de armas nucleares".

Agregó que fue usado para "desarrollar explosivos avanzados y realizar experimentos sensibles como parte del proyecto encubierto 'AMAD' en la (primera) década de 2000"

La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva con el objetivo declarado de neutralizar lo que el gobierno israelí describe como una "amenaza existencial": el desarrollo del programa nuclear y de misiles balísticos de Irán.

Desde el inicio de las operaciones, los bombardeos alcanzaron varias instalaciones estratégicas del programa nuclear iraní. Entre éstas, figura la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz Nuclear Facility, considerada uno de los centros más importantes del país para el procesamiento de combustible nuclear.