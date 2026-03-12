Donald Trump: "Podemos aniquilar la capacidad de Irán para reconstruirse en una sola hora"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno podría intensificar los ataques contra Irán y provocar daños de tal magnitud que la reconstrucción del país sería "casi imposible".

El mandatario aseguró que las fuerzas estadounidenses tienen la capacidad de atacar zonas estratégicas de Teherán y otras regiones del territorio iraní. No obstante, aclaró que su administración no busca llegar a ese extremo.

"Podemos golpear zonas de Teherán y otros lugares que, si lo hacemos, les será casi imposible reconstruir su país, y no queremos eso", afirmó el presidente.

En esa línea, Trump sostuvo que el gobierno iraní se encuentra "cerca de la derrota", aunque aclaró que esa situación no implica necesariamente el final inmediato del conflicto.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de una escalada de tensiones en Medio Oriente, donde las confrontaciones militares y los ataques con drones y misiles han aumentado en las últimas semanas.

En tanto, el mandatario también se refirió a la situación en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

Trump aseguró que "los estrechos están en muy buena forma", en aparente referencia a la estabilidad de esa vía estratégica, a pesar de las restricciones que Irán ha impuesto en respuesta a los ataques realizados por Estados Unidos e Israel.