Donald Trump aseguró que "ya ganó" la guerra contra Irán: "En la primera hora ya había terminado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al avance de las operaciones en Medio Oriente y consideró que "ya ganó" la guerra contra el régimen iraní.

"Déjenme decirles que hemos ganado. Nunca te gusta decir demasiado pronto que ganaste, pero ganamos. Ganamos. En la primera hora ya había terminado", sostuvo Trump en declaraciones hechas en el estado de Kentucky.

Por su parte, Trump se refirió al nombre de la operación militar estadounidense contra Irán, denominada "Furia Épica" y cómo fue la definición de ese título.

"Me dieron como 20 nombres y yo estaba casi quedándome dormido porque no me gustaba ninguno", afirmó Trump, y resaltó que cuando le dijeron "Furia Épica", ahí sí sostuvo "ese sí me gusta".

Sin embargo, adelantó que los ataques seguirán. "No queremos irnos antes, ¿cierto? Tenemos que terminar el trabajo. No queremos volver cada dos años", sostuvo. A juicio de Trump, Estados Unidos "virtualmente destruyó Irán".

Gastos millonarios por la guerra

Una semana de guerra contra Irán costó a Estados Unidos más de 11.300 millones de dólares, según informes del Pentágono al Congreso revelados este miércoles el New York Times.

La cifra excluye costos relacionados con la preparación para los ataques, lo que sugiere que los números de la primera semana de ofensiva pueden ser mucho más elevados.