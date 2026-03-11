El gobierno de Estados Unidos libera 172 millones de barriles de petróleo para frenar la escalada de precios

En el marco del conflicto en Medio Oriente, el gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la liberación de 172 millones de barriles de petróleo crudo provenientes de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, con el objetivo de contener la fuerte suba registrada en los precios internacionales del crudo y de los combustibles.

La decisión fue autorizada por el presidente Donald Trump y ejecutada a través del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE). El secretario de Energía, Chris Wright, confirmó la medida mediante un comunicado oficial.

Según detalló el funcionario, el volumen liberado comenzará a incorporarse al mercado a partir de la próxima semana y se distribuirá de forma gradual durante un período aproximado de cuatro meses.

La medida busca frenar el aumento del precio del crudo.

Wright explicó que la iniciativa apunta a "proteger la seguridad energética de Estados Unidos" y cuestionó la gestión previa por la reducción de los niveles de la reserva. En ese sentido, aseguró que la actual administración planea recomponer las existencias.

"El presidente Trump ha dejado claro su compromiso de reponer y ampliar la reserva estratégica. Se reemplazarán aproximadamente 200 millones de barriles durante el próximo año, un 20% más de los que se liberarán ahora", señaló.

La decisión se produce en medio de la volatilidad del mercado petrolero provocada por el conflicto armado con Irán, los ataques a buques petroleros y las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas clave para el transporte de crudo a nivel mundial.

Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos

En paralelo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció recientemente un acuerdo unánime entre sus 32 países miembros para liberar en conjunto unos 400 millones de barriles de petróleo desde sus reservas estratégicas, con el fin de estabilizar el mercado global. Estados Unidos aportará más del 40% de ese total.

La Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense fue creada tras la crisis energética de la década de 1970 y se encuentra almacenada en cavernas subterráneas ubicadas en la costa del Golfo de México. Su capacidad máxima ronda los 713,5 millones de barriles, lo que la convierte en uno de los mayores depósitos de emergencia del mundo.

"La seguridad energética de Estados Unidos es tan sólida como siempre", afirmó Wright.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, los precios internacionales del petróleo registraron fuertes subas y en algunos momentos superaron los 100 dólares por barril, impulsados por la incertidumbre en la oferta global.