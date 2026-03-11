Israel lanzó una ofensiva "a gran escala" sobre Teherán tras el ataque con misiles de Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo una serie de bombardeos "a gran escala" contra objetivos en Teherán, en lo que describieron como una respuesta directa a los recientes ataques con misiles y drones lanzados por Irán contra territorio israelí.

De acuerdo con el ejército israelí, la ofensiva incluyó varias nuevas oleadas de ataques dirigidas contra infraestructura vinculada al aparato militar iraní en la capital.

Entre los blancos alcanzados se encontraban instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), incluidos emplazamientos asociados a la Fuerza Quds, además de plataformas de lanzamiento de misiles balísticos, centros de producción de motores para cohetes y depósitos de armamento.

Civiles de Irán afectados por los misiles.

Los bombardeos también apuntaron contra sistemas de defensa aérea y otras instalaciones relacionadas con los programas de misiles y drones de Irán. Asimismo, se registraron impactos en sectores próximos al Aeropuerto Internacional de Mehrabad y en áreas industriales de la capital.

En una de las operaciones, aviones de combate israelíes habrían disparado más de 170 municiones guiadas. Según fuentes militares, en los días previos se atacaron cerca de 400 objetivos en distintas zonas del oeste y el centro del país.

Tras los ataques, residentes de Teherán reportaron fuertes explosiones en distintos puntos de la ciudad, acompañadas por columnas de humo y la presencia de lo que describieron como humo tóxico y una "lluvia negra".

La respuesta de Irán





En represalia, Irán lanzó al menos siete oleadas de misiles hacia Israel, entre ellos proyectiles hipersónicos y balísticos dirigidos contra ciudades como Tel Aviv, Haifa y Jerusalén, además de zonas del centro y norte del país.

Paralelamente, el movimiento chiita libanés Hezbollah disparó alrededor de 100 cohetes, en lo que se considera uno de los ataques más intensos desde que la escalada militar se agravó a comienzos del mes.

La ofensiva provocó la activación de sirenas y sistemas de alerta antiaérea en diversos puntos estratégicos, especialmente en Haifa y en localidades de las regiones de Galilea y los Altos del Golán.

No obstante, según evaluaciones preliminares, la magnitud de los contraataques iraníes se redujo de manera significativa, en parte debido al deterioro de sus capacidades militares tras los bombardeos registrados en jornadas anteriores.