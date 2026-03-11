Menú
OFENSIVA

Alerta máxima en Medio Oriente: Hezbollah anunció la activación de la operación "Al-Asf al-Ma'kul" contra Israel

La organización chiita inició una nueva fase militar bajo una consigna cargada de simbolismo religioso. En la primera jornada, se registraron más de 100 lanzamientos de misiles hacia la Alta Galilea.

COviedo

El grupo chiita libanés Hezbollah anunció este miércoles el inicio de una nueva ofensiva militar bautizada como "Al-Asf al-Ma'kul", en el marco de la creciente escalada regional que involucra a Irán, Israel, Estados Unidos y sus aliados.

La organización difundió la decisión a través de un comunicado de la denominada "resistencia islámica", acompañado por una imagen propagandística en la que se oficializa el comienzo de la operación.

El anuncio coincidió con un intenso lanzamiento de cohetes desde territorio libanés hacia el norte de Israel. Según reportes iniciales, se dispararon más de 100 misiles que impactaron o fueron interceptados en distintas zonas, entre ellas la región de la Alta Galilea.

El nombre elegido para la ofensiva tiene un fuerte contenido simbólico. La expresión "Al-Asf al-Ma'kul", tomada del Corán, puede traducirse como "paja devorada" o "paja triturada", una metáfora asociada a la destrucción total del enemigo en el relato de la derrota del llamado "Ejército del Elefante".

El significado de la expresión "Al-Asf al-Ma'kul"

Dentro de la narrativa religiosa chiita, la referencia busca presentar la operación como una suerte de castigo divino y una victoria considerada inevitable.

La misma expresión ya había sido utilizada anteriormente por organizaciones islamistas. El movimiento palestino Hamas la empleó para describir su campaña militar durante la guerra de Gaza de 2014, conocida en Israel como Operation Protective Edge.

Cabe recordar que Hezbollah ya mantenía enfrentamientos limitados con Israel desde octubre de 2023, principalmente a través de ataques con cohetes lanzados desde el sur del Líbano hacia territorio israelí.

En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo bombardeos contra infraestructura del grupo, incluidos puntos de lanzamiento de misiles en el sur del Líbano, objetivos en el suburbio de Dahiyeh -bastión de Hezbollah- y otras instalaciones militares en distintos puntos del país.

