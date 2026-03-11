El gobierno de Irán fijó condiciones para un cese del fuego con Israel y Estados Unidos

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian se refirió este miércoles a las condiciones que Irán estaría dispuesto a aceptar para poner fin a la guerra con Israel y Estados Unidos. Según explicó, el camino hacia un eventual cese de hostilidades podría incluir una apertura a instancias de mediación internacional, aunque también planteó una serie de exigencias consideradas clave por Teherán.

El mandatario iraní indicó además que mantuvo conversaciones con los presidentes de Rusia y Pakistán en el marco de los contactos diplomáticos por el conflicto.

En ese contexto, Pezeshkian mencionó tres pasos que, a su juicio, resultan fundamentales para poner fin a la guerra, a la que calificó como "iniciada por el régimen sionista y Estados Unidos".

En el mensaje publicado en su perfil de X, Pezeshkian dijo que para ponerle un fin a la guerra las condiciones claves son "aceptar los derechos inalienables de Irán, pagar una compensación e imponer una firme obligación internacional de no volver a agredir" .

Según la interpretación de Teherán, el reconocimiento de los derechos legítimos de Irán incluyendo aspectos relacionados con su soberanía, programa nuclear y rol regional. Además, exige que Estados Unidos e Israel se hagan cargo de los daños ocasionados.

Un panorama desolador en Irán a raíz de los bombardeos ocasionados por Estados Unidos e Israel.

Vale recordar que Irán ha rechazado repetidamente cualquier cese del fuego incondicional o negociaciones mientras continúen los bombardeos.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha apuntado a instalaciones militares, nucleares, petroleras y de liderazgo en Irán, con el objetivo declarado de neutralizar capacidades balísticas y nucleares.

Por otra parte, el presidente Donald Trump ha dicho que la guerra "terminará pronto" y que "prácticamente no queda nada por atacar" en Irán, pero insiste en que cualquier acuerdo requeriría una rendición incondicional o concesiones drásticas.