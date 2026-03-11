Menú
NEGOCIACIONES

El gobierno de Irán fijó condiciones para un cese del fuego con Israel y Estados Unidos

El mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, supeditó el fin de las hostilidades a una serie de exigencias clave y confirmó contactos diplomáticos de alto nivel con Rusia y Pakistán para mediar en el conflicto.

COviedo

El presidente de IránMasoud Pezeshkian se refirió este miércoles a las condiciones que Irán estaría dispuesto a aceptar para poner fin a la guerra con Israel y Estados Unidos. Según explicó, el camino hacia un eventual cese de hostilidades podría incluir una apertura a instancias de mediación internacional, aunque también planteó una serie de exigencias consideradas clave por Teherán.

El mandatario iraní indicó además que mantuvo conversaciones con los presidentes de Rusia y Pakistán en el marco de los contactos diplomáticos por el conflicto.

En ese contexto, Pezeshkian mencionó tres pasos que, a su juicio, resultan fundamentales para poner fin a la guerra, a la que calificó como "iniciada por el régimen sionista y Estados Unidos".

En el mensaje publicado en su perfil de X, Pezeshkian dijo que para ponerle un fin a la guerra las condiciones claves son "aceptar los derechos inalienables de Irán, pagar una compensación e imponer una firme obligación internacional de no volver a agredir" .

Según la interpretación de Teherán, el reconocimiento de los derechos legítimos de Irán incluyendo aspectos relacionados con su soberanía, programa nuclear y rol regional. Además, exige que Estados Unidos e Israel se hagan cargo de los daños ocasionados.

%u062F%u0631 %u062A%u0645%u0627%u0633 %u0628%u0627 %u0631%u0648%u0633%u0627%u06CC %u062F%u0648%u0644%u062A%u200C%u0647%u0627%u06CC %u0631%u0648%u0633%u06CC%u0647 %u0648 %u067E%u0627%u06A9%u0633%u062A%u0627%u0646 %u0636%u0645%u0646 %u0627%u0639%u0644%u0627%u0645 %u0627%u0644%u062A%u0632%u0627%u0645 %u062C%u0645%u0647%u0648%u0631%u06CC %u0627%u0633%u0644%u0627%u0645%u06CC %u0628%u0647 %u0635%u0644%u062D %u0648 %u0622%u0631%u0627%u0645%u0634 %u062F%u0631 %u0645%u0646%u0637%u0642%u0647%u060C %u062A%u0627%u06A9%u06CC%u062F %u06A9%u0631%u062F%u0645 %u062A%u0646%u0647%u0627 %u0631%u0627%u0647 %u067E%u0627%u06CC%u0627%u0646 %u062C%u0646%u06AF%u06CC %u06A9%u0647 %u0628%u0627 %u0622%u062A%u0634%u200C%u0627%u0641%u0631%u0648%u0632%u06CC %u0631%u0698%u06CC%u0645 %u0635%u0647%u06CC%u0648%u0646%u06CC%u0633%u062A%u06CC %u0648 %u0622%u0645%u0631%u06CC%u06A9%u0627 %u0622%u063A%u0627%u0632 %u0634%u062F%u0647 %u067E%u0630%u06CC%u0631%u0634 %u062D%u0642%u0648%u0642 %u0645%u0633%u0644%u0645 %u0627%u06CC%u0631%u0627%u0646%u060C %u067E%u0631%u062F%u0627%u062E%u062A %u063A%u0631%u0627%u0645%u062A %u0648 %u0627%u0644%u0632%u0627%u0645 %u0642%u0627%u0637%u0639 %u0628%u06CC%u0646%u200C%u0627%u0644%u0645%u0644%u0644%u06CC %u0628%u0647 %u0639%u062F%u0645 %u062A%u062C%u0627%u0648%u0632 %u0645%u062C%u062F%u062F %u0622%u0646%u0627%u0646 %u0627%u0633%u062A. https://t.co/T48UzJf3M6googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});&mdash; Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 11, 2026 En el mensaje publicado en su perfil de X, Pezeshkian dijo que para ponerle un fin a la guerra las condiciones claves son "aceptar los derechos inalienables de Irán, pagar una compensación e imponer una firme obligación internacional de no volver a agredir" .Según la interpretación de Teherán, el reconocimiento de los derechos legítimos de Irán incluyendo aspectos relacionados con su soberanía, programa nuclear y rol regional. Además, exige que Estados Unidos e Israel se hagan cargo de los daños ocasionados.Un panorama desolador en Irán a raíz de los bombardeos ocasionados por Estados Unidos e Israel.
Un panorama desolador en Irán a raíz de los bombardeos ocasionados por Estados Unidos e Israel.

Vale recordar que Irán ha rechazado repetidamente cualquier cese del fuego incondicional o negociaciones mientras continúen los bombardeos.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha apuntado a instalaciones militares, nucleares, petroleras y de liderazgo en Irán, con el objetivo declarado de neutralizar capacidades balísticas y nucleares.

Por otra parte, el presidente Donald Trump ha dicho que la guerra "terminará pronto" y que "prácticamente no queda nada por atacar" en Irán, pero insiste en que cualquier acuerdo requeriría una rendición incondicional o concesiones drásticas.

