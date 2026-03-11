Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 11 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
GUERRA

Donald Trump aseguró que los bombardeos en Irán "terminarán pronto"

En medio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra el país islámico, el presidente norteamericano sostuvo en rueda de prensa que "prácticamente no queda nada por atacar".

Francisco Nutti

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en conferencia de prensa que los bombardeos contra Irán terminarán "pronto" porque "prácticamente no queda nada que atacar".

Sin embargo, altos mandos del Ejército israelí aseguraron que"todavía no existe ninguna directiva interna sobre cuándo podría cesar el combate", que estiman, concluirá en dos semanas.

A pesar de las declaraciones de Trump, los bombardeos se intensificaron en Teherán, capital de Irán.
A pesar de las declaraciones de Trump, los bombardeos se intensificaron en Teherán, capital de Irán.

"Cuando quiera que termine, terminará", dijo Trump, para luego explayar que la guerra "va muy bien" y que los daños infligidos superaron incluso las expectativas iniciales. "Estamos muy adelantados respecto al cronograma. Hemos causado más daño del que creíamos posible, incluso en el período original de seis semanas", destacó.

"Irán iba tras el resto de Oriente Medio. Están pagando por 47 años de muerte y destrucción que causaron. Esto es una retribución. No saldrán tan fácilmente", sostuvo además el jefe de Estado, que confirmó que ataques estadounidenses destruyeron 16 embarcaciones cazaminas iraníes y desbarataron los planes de Teherán de sembrar el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial.

Desde Israel afirman no tener novedades sobre el cese de bombardeos

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, precisó no tener novedades sobre el cese de los bombardeos y dijo que la operación continuará "sin límite de tiempo, lo necesario hasta que logremos todos los objetivos y decidamos el resultado de la campaña", con ataques que proseguirán en Teherán y en todo el país "día tras día, objetivo tras objetivo"

En ese marco, funcionarios israelíes y estadounidenses confirmaron que ambos países se preparan para al menos dos semanas de ataques.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

5
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

Últimas noticias de Conflicto en Medio Oriente