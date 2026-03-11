Donald Trump aseguró que los bombardeos en Irán "terminarán pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en conferencia de prensa que los bombardeos contra Irán terminarán "pronto" porque "prácticamente no queda nada que atacar".

Sin embargo, altos mandos del Ejército israelí aseguraron que"todavía no existe ninguna directiva interna sobre cuándo podría cesar el combate", que estiman, concluirá en dos semanas.

A pesar de las declaraciones de Trump, los bombardeos se intensificaron en Teherán, capital de Irán.

"Cuando quiera que termine, terminará", dijo Trump, para luego explayar que la guerra "va muy bien" y que los daños infligidos superaron incluso las expectativas iniciales. "Estamos muy adelantados respecto al cronograma. Hemos causado más daño del que creíamos posible, incluso en el período original de seis semanas", destacó.

"Irán iba tras el resto de Oriente Medio. Están pagando por 47 años de muerte y destrucción que causaron. Esto es una retribución. No saldrán tan fácilmente", sostuvo además el jefe de Estado, que confirmó que ataques estadounidenses destruyeron 16 embarcaciones cazaminas iraníes y desbarataron los planes de Teherán de sembrar el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial.

Desde Israel afirman no tener novedades sobre el cese de bombardeos

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, precisó no tener novedades sobre el cese de los bombardeos y dijo que la operación continuará "sin límite de tiempo, lo necesario hasta que logremos todos los objetivos y decidamos el resultado de la campaña", con ataques que proseguirán en Teherán y en todo el país "día tras día, objetivo tras objetivo".

En ese marco, funcionarios israelíes y estadounidenses confirmaron que ambos países se preparan para al menos dos semanas de ataques.