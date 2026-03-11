Irán, tras el ataque a barcos en el Estrecho de Ormuz: "Esperen un barril de petróleo a 200 dólares"

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que forma parte del Ejército iraní, reconoció este miércoles la autoría del ataque a barcos en el Estrecho de Ormuz, mientras que el portavoz del mando militar del país persa, Ebrahim Zolfaqari, advirtió que "se puede esperar un barril de petróleo a 200 dólares" producto de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

"Deben saber que no podrán bajar el precio del petróleo y de la energía mediante medidas artificiales. Con la expansión de la guerra en la región, ya advertimos que pueden esperar un barril de petróleo de 200 dólares", sostuvo Zolfagari, vocero del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, en un video publicado por la iraní agencia de noticias Tasnim, consignaron medios internacionales.

