Irán ataca barcos en el Estrecho de Ormuz, el precio del petróleo se dispara y caen las Bolsas

Irán atacó este miércoles al menos tres barcos comerciales en el Estrecho de Ormuz, por el que pasa la quinta parte del petróleo mundial, y los precios del crudo se volvieron a disparar, al tiempo que los índices bursátiles de las Bolsas de Europa y Asia retrocedieron.

De esta manera, en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel, el país persa continuaba con sus represalias a gran escala contra infraestructuras petroleras del Golfo Pérsico, lo que obligaba a la comunidad internacional a buscar soluciones de emergencia para contrarrestar la escasez de hidrocarburos.

Medios internacionales reportaron que al menos un buque portacontenedores, otro carguero y un tercero con mercancía a granel fueron alcanzados sucesivamente por proyectiles del país islámico.

Producto el ataque contra ese último buque, de bandera tailandesa, al menos 20 tripulantes tuvieron que ser rescatados, informó en un comunicado la Armada el país situado en el sudeste asiático.

Fotos compartidas por esa fuerza, que se viralizaron en redes sociales, mostraron una densa columna de humo negro saliendo de la popa del Mayuree Naree, con balsas salvavidas flotando en el agua.

El buque fue "atacado mientras transitaba por el Estrecho de Ormuz" tras haber salido de un puerto de los Emiratos Árabes Unidos, informó la Armada en el parte informativo.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) había advertido este martes que cualquier buque de guerra estadounidense o aliado que cruzara el Estrecho de Ormuz sería blanco de ataques.

"La afirmación de que un petrolero cruza el Estrecho de Ormuz con escolta militar estadounidense es completamente falsa. Cualquier paso de la flota estadounidense y sus aliados será bloqueado por misiles iraníes y drones kamikaze", había sostenido el jefe de la Armada del CGRI, Alireza Tangsiri.

La escalada del precio del petróleo y la caída de las Bolsas

En ese contexto, los precios del petróleo retomaron este miércoles la tendencia alcista, mientras que las principales Bolsas de Europa y Asia registraron retrocesos.

El crudo Brent, referencia para Europa, subía 5,05%, situándose en 92,23 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), parámetro para Estados Unidos, escalaba 5,91%, alcanzando los 88,38 dólares por barril.

La incertidumbre también marcó el ritmo de los índices bursátiles. En Europa, las principales Bolsas iniciaron la jornada con caídas generalizadas: Fráncfort, -1,15%; Londres, -0,73%; Madrid, 0,71%; Milán, 0,75%; y París, 0,63%.

El escenario negativo era similar en Asia: Hong Kong cayó 0,2% y Shanghái retrocedió 0,3%. Tokio se desmarcó y cerró la rueda con un suba de 1,4%.

Ataque al aeropuerto de Dubai y aumento en el precio de los pasajes

Dos drones iraníes atacaron este miécoles cerca del aeropuerto internacional de Dubai, sede de la aerolínea de larga distancia Emirates y el más concurrido del mundo para viajes internacionales.

Producto de la embestida, cuatro personas resultaron heridas, pero los vuelos continuaron, informó la Oficina de Medios de Dubai.

En ese contexto, la empresas aéreas de la región Asia-Pacífico anunciaron subas de tarifas, entre éstas Cathay Pacific, Qantas y Air India, al tiempo que argumentaron que deben compensar el incremento de los precios del petróleo.

Air New Zealand ya había aplicado incrementos en los pasajes este lunes, mientas que Vietnam Airlines pidió ayuda al Gobierno vietnamita como un alivio fiscal.