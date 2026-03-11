Israel bombardeó un edificio en el Líbano: al menos cuatro muertos y varios heridos

Al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas producto de un bombardeo israelí concretado este miércoles contra un edificio residencial del barrio céntrico de Aisha Bakkar, en Beirut, en medio del conflicto de Medio Oriente, informaron medios libaneses.

Se trató del segundo ataque en el corazón de la capital del país asiático en cuatro días, pese a que las primeras embestidas habían ido contra los suburbios del sur, que eran el objetivo más frecuente.

La Agencia Nacional de Noticias (NNA), del Estado libanés, informó que "el enemigo atacó un apartamento en la zona de Aisha Bakkar".

La transmisión en vivo de AFPTV reprodujo el sonido de un ataque aéreo seguido de una bola de fuego que estalló en un departamento dentro de un edificio de departamentos de varias plantas en Beirut.

El domingo último, un ataque israelí tuvo como foco un hotel del barrio costero de Raouche, donde provocó al menos cuatro muertos y diez heridos, informó el Ministerio de Salud libanés.

Por su parte, el Ejército israelí informó que esa embestida tuvo como objetivo a cinco altos mandos de la Fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán.