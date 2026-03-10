Irán denuncia el asesinato de cuatro diplomáticos en un bombardeo israelí en Beirut

El conflicto en Medio Oriente sumó este martes un capítulo de máxima gravedad tras la denuncia formal de Irán contra Israel por la muerte de cuatro de sus representantes diplomáticos.

El episodio ocurrió el pasado domingo, cuando un proyectil impactó contra un complejo hotelero en la capital libanesa, en un contexto de hostilidades crecientes en la región.

La delegación iraní ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) remitió una misiva oficial a su secretario general, António Guterres, para exponer los detalles del suceso.

En el documento, las autoridades de Teherán calificaron la ofensiva como "un grave acto terrorista" y "una seria violación del derecho internacional". Según la postura de Irán, los fallecidos desempeñaban tareas oficiales como enviados de una nación soberana en suelo extranjero al momento de ser alcanzados por la explosión.

Acusaciones de "crimen selectivo"

El gobierno iraní insistió en que el despliegue de las fuerzas de Israel representó un "asesinato selectivo" dirigido específicamente contra su cuerpo diplomático.

Ante esta situación, el país persa exigió que la comunidad internacional tome cartas en el asunto y trate el caso con la urgencia que requiere la supuesta vulneración de las inmunidades estatales.

La respuesta de Israel

Desde la vereda opuesta, las fuerzas militares de Israel ratificaron la autoría de la maniobra bélica, aunque ofrecieron una versión contrapuesta sobre la identidad de las víctimas.

El mando militar israelí sostuvo que la operación buscaba neutralizar a cuadros de la Guardia Revolucionaria Islámica, el ala militar ideológica del régimen iraní.

De acuerdo con el reporte oficial de Israel, el balance del bombardeo arrojó el deceso de cuatro integrantes de dicha organización armada y de un quinto individuo que mantenía vínculos operativos con la milicia chiíta Hezbollah.