Israel e Irán coinciden en que la guerra terminará "más tarde que temprano"

Las autoridades de Israel y Irán coincidieron en que el conflicto armado que mantienen, en el que también participa Estados Unidos, podría extenderse durante un período prolongado.

Mientras el gobierno israelí asegura que las operaciones militares continuarán sin una fecha definida de cierre, desde Teherán advierten que el enfrentamiento podría transformarse en una "guerra de desgaste" con consecuencias económicas y militares de gran escala.



Irán: "Una guerra sin fecha de finalización"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, sostuvo este miércoles que la ofensiva iniciada el 28 de febrero no tiene un plazo establecido para su finalización. Según explicó, las acciones militares seguirán activas hasta que el país considere cumplidos sus objetivos estratégicos.

"Esta operación continuará sin límite de tiempo, el tiempo necesario, hasta que logremos todos los objetivos y decidamos el resultado de la campaña", afirmó el funcionario. En ese sentido, anticipó que los ataques se mantendrán tanto en Teherán como en otros puntos del territorio iraní "día tras día, objetivo tras objetivo".

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Katz aseguró también que la continuidad de los bombardeos podría abrir la puerta a una reacción interna contra el gobierno islamista: "Los ataques seguirán para permitir que el pueblo iraní se levante, actúe y derroque a este régimen".

Irán: "Una guerra de desgaste a largo plazo"

Desde el lado iraní, las autoridades también anticiparon un escenario de conflicto prolongado. La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió sobre la posibilidad de que la confrontación con Israel y Estados Unidos se convierta en una guerra extensa que desgaste a sus adversarios.

El asesor del comandante en jefe de ese cuerpo militar, Ali Fadavi, señaló en declaraciones a la televisión estatal que Washington y sus aliados deben prepararse para una confrontación que podría prolongarse en el tiempo.

El asesor del comandante en jefe de ese cuerpo militar, Ali Fadavi.

"Ellos deben considerar la posibilidad de verse involucrados en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial, y que provocará que todas sus capacidades militares se erosionen hasta el punto de la destrucción", advirtió.

Las declaraciones de ambos lados reflejan que, a casi dos semanas del inicio de la escalada militar, ninguna de las partes prevé un final cercano para la guerra y, por el contrario, se preparan para un enfrentamiento que podría extenderse durante un largo período.