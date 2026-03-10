La respuesta iraní contra las amenazas de Donald Trump: "Cuídese usted de no ser eliminado"

La tensión entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo capítulo este martes luego de que un alto funcionario iraní lanzara una dura advertencia dirigida al presidente estadounidense, Donald Trump.

El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, respondió a las recientes amenazas provenientes de Washington y sostuvo que Teherán no se siente intimidado por los mensajes de la Casa Blanca.

En un mensaje publicado en la red social X, el dirigente iraní fue directo: "A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!".

Las declaraciones llegan después de que el lunes el mandatario estadounidense advirtiera que su país podría golpear "muy duro" a la república islámica si Teherán decidía bloquear el tránsito de petróleo a través del estratégico estrecho de Ormuz.

Ese paso marítimo es uno de los puntos más sensibles del comercio energético global. Por allí circula habitualmente cerca de una quinta parte del crudo que se comercializa en el mundo, y su actividad se encuentra fuertemente afectada desde el inicio de la guerra hace once días.

El conflicto comenzó el 28 de febrero con una serie de ataques contra territorio iraní atribuidos a Estados Unidos e Israel, lo que desencadenó una escalada militar en la región del golfo Pérsico y alteró el tráfico marítimo en el área.

En paralelo a la advertencia de Larijani, la Guardia Revolucionaria Islámica -el cuerpo militar ideológico de la república islámica- había anticipado horas antes que sus fuerzas se preparaban para impedir las exportaciones de petróleo provenientes del Golfo.

Larijani también aludió al futuro del paso estratégico y planteó que su destino dependerá del rumbo que adopten los actores involucrados en el conflicto. "El estrecho de Ormuz se convertirá en un camino hacia la paz y la prosperidad para todos, o en un camino hacia la derrota y el sufrimiento para los belicistas", afirmó.