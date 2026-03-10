Donald Trump prometió una ofensiva "20 veces más fuerte" si Irán bloquea el estrecho de Ormuz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a Irán y aseguró que Washington responderá con una ofensiva "20 veces más fuerte" si el régimen de Teherán interrumpe el tránsito de petróleo a través del estratégico Estrecho de Ormuz.

Las declaraciones del mandatario se produjeron en medio de una nueva escalada de tensión en Medio Oriente, luego de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica informara que durante el fin de semana fue atacado un petrolero en esa vía marítima clave.

Trump utilizó su red social, Truth Social, para lanzar la advertencia. "Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora", escribió.

El jefe de la Casa Blanca también elevó el tono al describir las posibles consecuencias de un eventual bloqueo. "Eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación", sostuvo.

En el mismo mensaje, Trump dirigió una advertencia directa a las autoridades iraníes. "Muerte, fuego y furia se abatirían sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda", afirmó.

Las palabras del presidente estadounidense se conocieron poco después de que la Guardia Revolucionaria iraní señalara que un buque petrolero fue atacado en el estrecho durante el fin de semana, en un contexto de creciente fricción militar en la región. Según el comunicado difundido por ese cuerpo militar, el tránsito marítimo en la zona habría quedado interrumpido debido al aumento del conflicto.

¿Qué es el Estrecho de Ormuz?

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y es considerado uno de los corredores energéticos más sensibles del planeta, ya que por allí circula una porción significativa del comercio mundial de petróleo.