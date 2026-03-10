Irán desafía a Israel y a Estados Unidos: "Les vamos a dar un puñetazo en la boca para que aprendan"

En medio de la escalada militar que enfrenta a la República Islámica con Estados Unidos y Israel, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, lanzó una advertencia directa y descartó cualquier posibilidad de tregua inmediata.

"Definitivamente no buscamos un alto el fuego. Creemos que hay que darle un puñetazo en la boca al agresor para que aprenda una lección y no vuelva a pensar en atacar a nuestro amado Irán", afirmó.

Los bombardeos continúan en Irán.

El funcionario destacó, además, que Israel sostuvo históricamente un ciclo de confrontaciones que combina combates y negociaciones para reforzar su poder.

"El régimen sionista considera su vergonzosa existencia como una continuación del ciclo de 'guerra-negociación-alto el fuego y luego otra guerra' para consolidar su dominio", afirmó. Y añadió: "Romperemos este ciclo".

Irán descarta negociaciones con Washington

En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que su país continuará con los ataques mientras lo considere necesario dentro del conflicto abierto con Israel.

Durante una entrevista con el medio estadounidense PBS News, el canciller indicó que las conversaciones con Estados Unidos dejaron de ser una opción en este momento. Según planteó, tanto Washington como Tel Aviv "fracasaron" en su intento de impulsar un cambio de régimen en Irán.

Irán descartó la posibilidad de que exista un diálogo con Donald Trump para terminar la guerra.

Ataques y alertas en el Golfo

La tensión también se extendió por varios países del Golfo Pérsico. Autoridades de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudita informaron sobre nuevas alarmas aéreas y la interceptación de misiles y drones en el undécimo día del conflicto regional.

Kuwait aseguró haber derribado seis drones, mientras que Arabia Saudita indicó que sus sistemas de defensa neutralizaron varios vehículos aéreos no tripulados que se dirigían hacia el este del país. Las autoridades de la región recomendaron a la población seguir las indicaciones de seguridad ante posibles nuevos ataques.

Hezbollah también abrió fuego

En el frente norte de Israel, el movimiento libanés Hezbollah lanzó durante la madrugada del martes una serie de ataques con drones, cohetes y artillería contra posiciones israelíes ubicadas en el sur de Líbano y en el norte del territorio israelí.

Medios vinculados al grupo señalaron que los objetivos incluyeron las localidades de Markaba y Aitaroun, así como el cuartel militar de Yiftah. Según esos reportes, al menos dos tanques israelíes habrían sufrido daños durante la ofensiva, que fue presentada como represalia por los bombardeos israelíes sobre ciudades libanesas.

Un misil dejó dos muertos en Israel

La escalada también dejó víctimas civiles. Un misil disparado desde Irán impactó en una obra en construcción en la localidad de Yehud, situada cerca del Aeropuerto Internacional Ben Gurión.

Un misil impactó en una obra en construcción en el centro de Israel: dos muertos.

El ataque provocó la muerte de dos trabajadores y dejó a un tercero en estado crítico. Los tres obreros que se encontraban en el lugar fueron alcanzados por fragmentos de metralla tras la explosión del proyectil.

De acuerdo con los primeros informes, una de las víctimas falleció en el sitio del impacto. Los otros dos heridos fueron trasladados de urgencia al Centro Médico Sheba, donde uno de ellos murió posteriormente debido a la gravedad de las heridas.