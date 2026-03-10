Irán atacó con misiles a Israel: dos muertos en una obra en construcción

Un ataque con misiles lanzado por Irán provocó la muerte de dos trabajadores en el centro de Israel y causó heridas graves a otro, luego de que uno de los proyectiles impactara en una obra en construcción, en medio del conflicto en Medio Oriente.

El misil cayó este lunes en una construcción ubicada en Yehud, localidad situada cerca del Aeropuerto Internacional Ben Gurión. En ese lugar, tres obreros fueron alcanzados por fragmentos de metralla tras la explosión.

El momento en el que impacta un misil iraní en el centro de Israel

De acuerdo con los primeros reportes, una de las víctimas murió en el lugar del impacto. Los otros dos trabajadores, que presentaban heridas críticas, fueron trasladados de urgencia al Centro Médico Sheba, en el área metropolitana de Tel Aviv.

Horas después del traslado, las autoridades médicas informaron el fallecimiento de uno de los pacientes internados, lo que elevó a dos el número de víctimas fatales.

La primera de las víctimas fatales como consecuencia del ataque iraní sobre la obra en construcción en Israel.

Cronología del ataque y las muertes

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) anunció el lunes la muerte de un hombre de alrededor de 40 años en Yehud tras registrarse varios impactos de misiles en la zona central de Israel.

Según detalló la organización, cuando los equipos de rescate llegaron al lugar del ataque encontraron a tres hombres inconscientes en el sitio de la obra.

"Luego de realizar las maniobras de reanimación, se declaró la muerte de uno de ellos", indicaron desde el MDA.

Los otros dos heridos, en estado crítico, fueron llevados a ese centro de salud, donde posteriormente se informó el segundo fallecimiento.