Israel respondió a las provocaciones de Irán: "Les estamos rompiendo los huesos y aún no terminamos"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que la ofensiva militar contra Irán continuará y confirmó que el objetivo estratégico es debilitar el liderazgo del régimen islámico. Sus declaraciones se produjeron luego de que Mojtaba Jameneí asumiera como nuevo líder supremo tras la muerte de su padre, Alí Jameneí, ocurrida al inicio de la ofensiva en Teherán.

"Aún no terminamos. Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos. Pero no hay duda de que, con las medidas tomadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado", sostuvo Netanyahu durante una visita al Centro Nacional de Mando Sanitario, consignaron medios internacionales.

En ese contexto, el mandatario israelí remarcó que las operaciones aún no concluyeron y reiteró que buscan erosionar el poder del gobierno iraní.

Desde el inicio de la ofensiva coordinada con Estados Unidos, Israel sostiene que uno de sus objetivos centrales es desmantelar el sistema de poder de los ayatolás, además de debilitar los programas iraníes de misiles balísticos y desarrollo nuclear.

La primera oleada de bombardeos del conflicto provocó la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, quien posteriormente fue sucedido en el cargo por su hijo Mojtaba.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí.

De acuerdo con el vocero del Ejército israelí, Effie Defrin, los ataques conjuntos con Estados Unidos provocaron la muerte de 1.900 soldados y comandantes de Irán. En paralelo, la organización con sede en Estados Unidos Human Rights Activists in Irán (HRANA) informó que, desde el 28 de febrero -fecha en la que comenzó la guerra- murieron más de 1.100 civiles.

"Les vamos a dar un puñetazo en la cara para que aprendan"

En medio de la creciente tensión entre la República Islámica y sus adversarios, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, rechazó cualquier posibilidad inmediata de un alto el fuego y lanzó una advertencia directa.

"Definitivamente no buscamos un alto el fuego. Creemos que hay que darle un puñetazo en la boca al agresor para que aprenda una lección y no vuelva a pensar en atacar a nuestro amado Irán", afirmó el funcionario.

Ghalibaf también acusó a Israel de sostener históricamente un esquema de confrontación que alterna combates con negociaciones para reforzar su poder regional.

"El régimen sionista considera su vergonzosa existencia como una continuación del ciclo de 'guerra-negociación-alto el fuego y luego otra guerra' para consolidar su dominio. Romperemos este ciclo", remarcó.