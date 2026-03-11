Hezbollah dispara un centenar de proyectiles contra territorio israelí

Conflicto en Medio Oriente. La escalada bélica en el norte de Israel alcanzó un nuevo pico de intensidad este miércoles.

La organización chiíta Hezbollah lanzó aproximadamente 100 cohetes, marcando el ataque de mayor envergadura desde que las hostilidades se profundizaron a principios de mes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que la ráfaga de proyectiles se originó en diversos puntos del sur del Líbano.

El despliegue de armamento provocó la activación inmediata de los sistemas de alerta y sirenas antiaéreas en puntos estratégicos como la ciudad de Haifa, así como en poblaciones distribuidas por las regiones de Galilea y los Altos del Golán.

Evaluación de daños

A pesar de la magnitud del impacto y la cantidad de lanzamientos registrados, las autoridades sanitarias y de seguridad no reportaron víctimas fatales ni heridos hasta el momento.

Actualmente, las fuerzas israelíes mantienen tareas de vigilancia y peritaje para determinar el alcance de los destrozos materiales.

Asimismo, el mando militar permanece en estado de alerta máxima y monitorea la zona fronteriza ante la posibilidad de que se produzcan nuevas oleadas de ataques desde territorio libanés.