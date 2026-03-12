Menú
IMPACTANTE

Video: un dron iraní impactó contra un rascacielo en Dubái

Una aeronave no tripulada impactó en las últimas horas contra un edificio en Dubái. Las autoridades locales no reportaron víctimas fatales ni heridos e investigan el incidente ocurrido cerca del puerto de Dubái Creek.

En las últimas horas, un dron impactó contra un edificio en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. El incidente que generó gran preocupación en la región y es investigado por las autoridades locales.

La aeronave no tripulada habría sido un "dron guiado de precisión" que alcanzó una torre en la ciudad emiratí, según informó la cadena estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), en medio de un contexto de creciente tensión en Medio Oriente.

De acuerdo con el comunicado oficial, el aparato cayó sobre un edificio ubicado en las inmediaciones del puerto de Dubái Creek, una de las zonas urbanas más modernas y en desarrollo de la ciudad.

Las autoridades indicaron que personal de emergencia fue desplegado rápidamente en el lugar para asegurar la zona. En ese sentido, el impacto del dron provocó un incendio, que fue controlado por defensa civil, y se evacuó a las personas de la torre de forma preventiva. 

Hasta el momento no confirmaron el origen exacto del dron ni brindaron detalles sobre posibles víctimas o daños materiales significativos. En tanto, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos continúan trabajando para determinar el origen del dron y esclarecer lo ocurrido.

Por último, el hecho ocurre en un contexto de tensión regional en Medio Oriente, donde los drones se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada tanto en operaciones militares como en incidentes de seguridad en distintos países de Medio Oriente. 

