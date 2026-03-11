Irán atacó dos petroleros en aguas territoriales de Irak: un muerto y varios desaparecidos

Irán produjo un ataque contra dos buques petroleros en aguas territoriales de Irak, que dejó el saldo de un muerto y varios desaparecidos.

Farhan Al Fartousi, funcionario de la Compañía General de Puertos de Irak, informó que hasta ahora 38 miembros de la tripulación fueron rescatados tras el episodio fatal.

Sin embargo, advirtió que hay varios equipos de emergencia que siguen trabajando en la zona en búsqueda de más personas que pueden estar desaparecidas.

"La búsqueda de los desaparecidos continúa", expresó el funcionario de la Compañía General de Puertos de Irak.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado las nacionalidades de las víctimas ni ofrecieron detalles sobre quién podría estar detrás del ataque.

La célula de comunicación del gobierno iraquí informó además que el incidente afectó a más de una embarcación.



