Israel bombardeó instalaciones nucleares y mató a un alto comandante iraní y a toda su familia

El comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, Sardar Esmail Dehghan, murió este jueves al igual que su esposa y sus dos hijos en un ataque registrado en la ciudad central de Arak del país persa, donde se encuentra el complejo nuclear Khondab.

Así lo informaron este jueves medios iraníes, que precisaron que la embestida también estuvo a cargo de Estados Unidos y ocurrió el martes último. Sumaron que, al día siguiente, se realizó el funeral correspondiente.

Todas las noticias de Crónica HD, EN VIVO

Otro ataque a instalaciones nucleares

En tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron este jueves que el país administrado por Benjamín Netanyahu también atacó el complejo nuclear Taleghan en Irán, localizado a las afueras de la ciudad de Teherán.

En su cuenta de la red social X, definieron al complejo como "un sitio utilizado por el régimen iraní para avanzar en sus capacidades de armas nucleares".

Captura de la red social X.

Agregó que fue usado para "desarrollar explosivos avanzados y realizar experimentos sensibles como parte del proyecto encubierto 'AMAD' en la (primera) década de 2000".

Además, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, instruyó al Ejército con el fin de que se prepare para expandir sus "operaciones" contra el grupo chiíta Hezbolá en el Líbano, según reportes del medio chino Xinhua consignados por la agencia Noticias Argentinas (NA).

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), agencia de la ONU, informó que 3,2 millones de personas se encuentran desplazadas temporalmente dentro de Irán, tras huir de sus respectivos hogares como resultado del conflicto bélico.