Estados Unidos bombardeó instalaciones de misiles en Irán y prometió ataques "20 veces más grandes" si el estrecho de Ormuz no permanece abierto

Estados Unidos atacó de forma aérea una base de misiles en Irán, en su búsqueda de reducir el poder armamentístico del país de Medio Oriente, mientras se recrudece el conflicto por la apertura del estrecho de Ormuz, un espacio clave para la geopolítica mundial por el paso del petróleo.

En ese marco, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dio una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre las últimas operaciones del país norteamericano y detalló que hubo ataques aéreos contra instalaciones vinculadas a su programa de misiles, utilizando bombarderos furtivos Northrop Grumman B-2 Spirit que lanzaron decenas de bombas penetrantes de 900 kilos contra objetivos subterráneos.

Karoline Leavitt, portavoz de Casa Blanca (Créditos: EFE).

La ofensiva militar de EEUU forma parte de la Operación Furia Épica, en donde de acuerdo a lo reportado por el gobierno de Donald Trump se redujeron "los misiles balísticos más de un 90%" y los ataques con drones "cerca de un 85%".

La amenaza de Donald Trump por el estrecho de Ormuz

La portavoz del mandatario estadounidense lanzó un mensaje directo a Irán y aseguró que si intenta impedir el flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz lo atacarán "con una fuerza 20 veces mayor que hasta ahora".

"El presidente Trump no permitirá que terroristas iraníes deshonestos detengan la libertad de navegación y el libre flujo de energía, como dejó inequívocamente claro a los elementos restantes de este régimen terrorista en su declaración", comenzó en su alocución Leavitt.

Y apuntó: "Si hacen algo para detener el flujo de petróleo o mercancías dentro del Estrecho de Ormuz, serán atacados por el ejército más poderoso del mundo con una fuerza 20 veces mayor que la que han recibido hasta ahora".

Además, la gestión estadounidense señaló que un petrolero pudo navegar por el estrecho escoltado por la marina de Estados Unidos.