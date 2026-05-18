Fred Machado se declaró culpable por lavado de dinero y fraude e intenta evitar cargos por narcotráfico

Federico "Fred" Machado, el financista relacionado con el ex diputado nacional José Luis Espert, admitió ser culpable en dos causas por lavado de activos y fraude ante la Justicia de Estados Unidos aunque se desvinculó de las acusaciones por narcotráfico.

Así lo expresó en una audiencia que se desarrolló este lunes ante la justicia federal de Estados Unidos. Machado se presentó esta mañana ante el juez de instrucción Don D. Bush, de la Corte del Distrito Este de Texas, que lo interrogó para verificar que comprendía las consecuencias de la decisión que había adoptado, luego de una negociación con la Fiscalía. Luego, remitió el acuerdo al juez federal de distrito Amos L. Mazzant que es quien deberá decidir si lo convalida.

En la sesión, que duro 15 minutos, participó Machado, su abogada defensora Jamie Solano y la fiscal Heather Rattan. El juez Bush ya tenía en sus manos el documento que la defensa del financista había presentado el 13 de mayo en la corte de Texas.

Fred Machado es el financista ligado a José Luis Espert.

Qué pena podría recibir Fred Machado en Estados Unidos

Machado está detenido en un penal de Oklahoma desde hace seis meses tras ser extraditado desde Argentina. El acuerdo con la fiscalía deja de lado las acusaciones por narcotráfico de cocaína que figuraban en la denuncia inicial. No obstante, los cargos que asumió -lavado de activos y fraude- pueden llevar a una condena a 20 años de prisión, además de multas y decomiso de bienes.

La socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada en 2023 a 16 años de prisión, aunque en su caso fue por los tres cargos: lavado de activos, fraude electrónico y narcotráfico.

La defensa del financista busca que se le compute el tiempo que Machado ya estuvo detenido (seis meses en Estados Unidos cuatro años de domiciliaria en Viedma), lo que podría reducir la pena.