Cuál es la verdadera situación judicial de Fred Machado y Espert

El presidente de la Nación, Javier Milei, publicó ayer un extenso posteo en la red social X, sobre la situación judicial de Fred Machado, detenido en los Estados Unidos, al que calificó de "inocente", y la emprendió una vez más contra la prensa, por el supuesto descrédito en que incurrió contra el ex candidato libertario José Luis Espert, a causa de sus vínculos con el encartado Machado.

Pero la información con que contó el presidente al momento de postear parece haber sido inexacta. Fred Machado no fue declarado inocente. En los Estados Unidos, la fiscalía está autorizada a llegar a acuerdos con los imputados, a efectos de abreviar el proceso, evitar llevar adelante probanzas innecesarias y garantizar una condena. Eso es lo que hizo Machado, llegó a un acuerdo con la fiscalía, para reducir su condena.

De este modo, de los tres delitos que se le imputaban: fraude, lavado de activos y narcotráfico; Machado se declaró culpable de los primeros dos, a cambio de que la fiscalía desista de enjuiciarlo por el tercero. De tal manera, lejos de inocente, Machado es un confeso culpable de fraude y lavado de activos. Y es un "no imputado" por narcotráfico.

Así, Machado se garantizó ser CULPABLE, desistió de su derecho de defensa (algo permitido en aquel país) sobre dos delitos. Uno de ellos es lavado de activos.

Justamente este último delito, es aquel en que se imputa a Espert de ser partícipe, dado que, según se especula en la causa que se tramita en Argentina, el economista podría haber colaborado con esa infracción penal, permitiendo que Machado "lave" dinero invirtiendo en su campaña electoral.

De tal modo, lejos de que nadie tenga que disculpase con Espert, la confesión de Machado consolida la acusación y lo pone en una más delicada situación procesal al ex candidato libertario.