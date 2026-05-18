El PRO "duro" no quiere acordar con los libertarios ni siquiera en PBA

En las organizaciones siempre los referentes reciben sobrenombres. Habitualmente se usan para agigantar alguna característica que los miembros de esas estructuras humanas quieran exaltar de su líder. Dentro del PRO, a Mauricio Macri muchos lo llaman "el Killer", otros "el calabrés", en ambos casos pretenden destacar su supuesta tendencia a tomar revancha.

"El Killer no quiere ir con los libertarios, en ninguna parte, ni en Provincia de Buenos Aires, porque (Diego) Santilli no es nuestro, es de ellos", dice un hombre muy cercano al ex presidente. Y explicita lo que varios mas indicaron a Crónica en el mismo sentido. "Ya terminó esto de que no tiren dos lugares en una lista y nos maltraten públicamente, vamos con uno nuestro, bien nuestro", certifica otro hombre cercano a Macri.

La idea va mas allá. En el PRO sostienen que para vencer al peronismo en provincia no basta con un nombre relacionado al partido amarillo, se requiere de la estructura política desarrollada en Provincia de Buenos Aires y no se la van a entregar al gobierno. "Si llevan al Colo (Santilli) sin nosotros, no van a tener el aparato y además, van a tener otro referente del PRO peleándosela mano a mano, pierden", dice una de las voces irritadas con el gobierno.

"Eso le va a facilitar a Karina (Milei) imponer a (Sebastián) Pareja, está muy bien, candidatos que reflejen con claridad quien es quien", completa la fuente y lo revela como si el plan perteneciera al "calabrés".

Para poner blanco sobre negro. Santilli candidato de La Libertad Avanza, para gobernador bonaerense, debería competir contra otro candidato bien PRO, respaldado por la estructura de su partido. Eso le restaría muchísimos votos de manera que, la Secretaria General de la Presidencia, que se inclina por su armador bonaerense, encuentre el camino allanado para imponer esa candidatura por sobre la del ministro del Interior.

Y todo eso, sería un plan urdido y ordenado por Mauricio Macri, que no esta dispuesto a cederle ni una ventaja más a los libertarios. "Sea él, o alguien que él decida apoyar, Mauricio va a competir, no regala nada más". Todo indica que el presidente ha tomado la decisión de prepararse sus propias milanesas, y no tiene nada más que hablar con el gobierno.