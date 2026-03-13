Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 13 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
GUERRA

Estados Unidos aseguró que el líder supremo de Irán está "herido y probablemente desfigurado"

El jefe del Pentágono, Peter Hegseth, advirtió además que Mojtaba Khamenei tiene "miedo" y "carece de legitimidad", por lo que "el liderazgo" del país persa "no está en el mejor estado".

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter "Pete" Hegseth, aseguró este viernes que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Jamenei, está "herido y probablemente desfigurado", producto de uno de los ataques concretados en el marco de la ofensiva lanzada junto a Israel desde el 28 de febrero.

Hegseth realizó esa afirmación en una conferencia de prensa brindada en el Pentágono, consignada por medios internacionales. 

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

"Sabemos que el nuevo líder, supuestamente no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado", sostuvo el secretario de Defensa de Estados Unidos. 

El funcionario aseveró, en este punto, que "el liderazgo de Irán no está en el mejor estado". "Desesperados y escondidos, se ocultaron, acobardados como ratas", añadió.

En esa línea, recordó que Jamenei no se mostró en su primera declaración pública tras su nombramiento, que fue leída en la televisión estatal iraní por una presentadora de noticias. 

"Ayer publicó un comunicado bastante flojo; no tenía voz ni video", rememoró y agregó: "Irán tiene muchísimas cámaras y grabadoras de voz, ¿para qué un comunicado escrito? Creo que ya saben por qué. Su padre (el ayatollah Alí Jamenei) está muerto".

Completó que el nuevo líder supremo iraní "tiene miedo, está herido, está huyendo y carece de legitimidad".

Mojtaba fue elegido pocos días atrás para suceder a su padre, el ayatollah Alí Jamenei, muerto en el primer día de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero último.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop
Noticias

Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Conflicto en Medio Oriente