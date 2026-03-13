Estados Unidos aseguró que el líder supremo de Irán está "herido y probablemente desfigurado"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter "Pete" Hegseth, aseguró este viernes que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Jamenei, está "herido y probablemente desfigurado", producto de uno de los ataques concretados en el marco de la ofensiva lanzada junto a Israel desde el 28 de febrero.

Hegseth realizó esa afirmación en una conferencia de prensa brindada en el Pentágono, consignada por medios internacionales.

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"Sabemos que el nuevo líder, supuestamente no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado", sostuvo el secretario de Defensa de Estados Unidos.

El funcionario aseveró, en este punto, que "el liderazgo de Irán no está en el mejor estado". "Desesperados y escondidos, se ocultaron, acobardados como ratas", añadió.

En esa línea, recordó que Jamenei no se mostró en su primera declaración pública tras su nombramiento, que fue leída en la televisión estatal iraní por una presentadora de noticias.

"Ayer publicó un comunicado bastante flojo; no tenía voz ni video", rememoró y agregó: "Irán tiene muchísimas cámaras y grabadoras de voz, ¿para qué un comunicado escrito? Creo que ya saben por qué. Su padre (el ayatollah Alí Jamenei) está muerto".

Completó que el nuevo líder supremo iraní "tiene miedo, está herido, está huyendo y carece de legitimidad".

Mojtaba fue elegido pocos días atrás para suceder a su padre, el ayatollah Alí Jamenei, muerto en el primer día de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero último.