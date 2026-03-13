Donald Trump aseguró que el nuevo líder supremo iraní "probablemente está vivo pero dañado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió en las últimas horas que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, podría haber sufrido algún tipo de daño.

"Creo que está dañado pero probablemente está vivo de alguna forma", sostuvo Trump sobre Khamenei al ser consultado sobre la situación del dirigente iraní en una entrevista con Fox News Radio.

"Estamos destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán"

Asimismo, en un mensaje publicado este viernes en la red social Truth, el presidente estadounidense aseveró que su país está "destruyendo totalmente el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de todas las maneras posibles".

"La Armada iraní ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, los drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra", añadió Trump.

En su publicación, resaltó que las capacidades militares de Estados Unidos y advirtió sobre nuevas acciones. "Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra. ¡Ya verán lo que les pasa hoy a esos desgraciados!", enfatizó.

Trump, por último, consideró que el conflicto representa una respuesta a décadas de enfrentamiento con Teherán. "Llevan 47 años asesinando a gente inocente por todo el mundo, y ahora yo, como el 47º presidente de los Estados Unidos de América, voy a acabar con ellos. ¡Qué gran honor es hacerlo!", sentenció.