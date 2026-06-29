Sin reunión y sin paz: cruce de versiones entre Estados Unidos e Irán

El gobierno de Estados Unidos y la República Islámica de Irán protagonizan un fuerte cruce de versiones en torno a una supuesta reunión de urgencia en Doha.

El conflicto dialéctico se desató tras afirmaciones cruzadas entre el presidente estadounidense y la diplomacia iraní sobre la continuidad de los diálogos diplomáticos.

La contradicción pública se produce en un escenario de extrema fragilidad global, luego de que recientes ataques recíprocos en el Estrecho de Ormuz pusieran en jaque el pacto de cese al fuego alcanzado entre ambas naciones.

El anuncio de la Casa Blanca y el rol de los emisarios

A través de sus redes sociales, el mandatario Donald Trump aseguró de forma tajante que el gobierno iraní había solicitado un encuentro bilateral de carácter urgente.

Minutos más tarde, la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, ratificó la información y anunció una comitiva oficial.

Los enviados especiales de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán a la capital de Qatar para encabezar las discusiones de alto nivel enfocadas en salvar el memorando de entendimiento.

Según fuentes norteamericanas, las delegaciones técnicas prevén desactivar la actividad militar en las rutas de comercio marítimo.

La desmentida de Teherán y el futuro del acuerdo

En la vereda opuesta, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, descartó de manera rotunda la existencia de reuniones técnicas programadas para esta semana en suelo qatarí.

El funcionario asiático supeditó cualquier avance formal a que se cumplan condiciones previas.

A pesar de la negativa pública de las autoridades de Irán, mediadores internacionales de Qatar y Pakistán mantienen intensas gestiones contrarreloj.

El éxito de la cumbre en Doha resulta clave para estabilizar el mercado energético internacional y frenar una escalada bélica en Medio Oriente.