Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 24 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
En vivo
MINUTO A MINUTO

Sesión especial en Diputados: el oficialismo busca avanzar con el "Súper RIGI"

ROCES

Trump amenazó con romper el diálogo si Irán cobra peajes en el estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense advirtió el fin inmediato de las negociaciones ante eventuales tarifas en Ormuz. Pakistán confirmó que la próxima semana se reactivará la mesa técnica bilateral.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que las negociaciones diplomáticas con la República Islámica terminarán de manera inmediata si se comprueba que pretenden exigir cobros económicos a los buques comerciales.

La fuerte advertencia de la Casa Blanca surge tras reportes sobre la supuesta intención de aplicar tarifas de seguros y peajes en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave para el comercio global.

El mandatario estadounidense utilizó sus canales oficiales para aclarar la posición de Washington tras recibir garantías formales por parte de las autoridades de Teherán, en medio de un complejo proceso de mediación internacional.

Advertencia directa por el control de Ormuz

Según el mensaje publicado por Donald Trump en su red social Truth Social, el gobierno de Irán desmintió de manera categórica las versiones que circulaban sobre la imposición de nuevas cargas financieras a la navegación.

El líder norteamericano calificó esos reportes iniciales como noticias falsas diseñadas para generar conflictos en la región, pero dejó en claro que la posición de Estados Unidos no tolerará alteraciones en el libre tránsito.

"Si esta es información falsa, ¡las negociaciones terminarían, inmediatamente!", sentenció de forma tajante el jefe de Estado, condicionando la continuidad del diálogo bilateral al cumplimiento de este compromiso.

Mediación internacional y reactivación técnica

En paralelo a las declaraciones del presidente, el gobierno de Pakistán ratificó su rol activo como mediador clave para destrabar el conflicto y garantizar los canales de comunicación entre ambas potencias.

El portavoz del Ministerio de Exteriores pakistaní, Tahir Andrabi, anunció formalmente que las mesas de diálogo a nivel técnico se reanudarán el próximo martes después de un breve receso estratégico.

La diplomacia de Pakistán y de Qatar mantendrán un monitoreo constante sobre los equipos de negociación con el objetivo de asegurar la implementación efectiva del Memorándum de Entendimiento (MOU) de paz vigente.

Las autoridades mediadoras enfatizaron que la primera ronda de conversaciones bilaterales llevada a cabo en Suiza demostró la efectividad de la vía pacífica frente a las tensiones en el Medio Oriente.

Informe de Criterios SEO Aplicados:

  • Título (61 caracteres): Corto, directo y enfocado en intenciones de búsqueda de alta relevancia (Trump, Irán, diálogo, peajes).

  • Estructura Móvil: Párrafos de máximo 3 líneas que reducen la fatiga visual en pantallas verticales (Smartphones).

  • Marcado de Entidades: Negrita estratégica en nombres propios por primera vez (Donald Trump, Tahir Andrabi) y conceptos clave de indexación para el algoritmo de Google (estrecho de Ormuz, Irán, Estados Unidos, Pakistán, etc.).

Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

4
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

5
"Muy orgullosa de ti, Leo": el sentido mensaje de Shakira para Messi tras el triunfo de Argentina ante Austria
Noticias

"Muy orgullosa de ti, Leo": el sentido mensaje de Shakira para Messi tras el triunfo de Argentina ante Austria

Últimas noticias de Donald Trump