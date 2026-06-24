Trump amenazó con romper el diálogo si Irán cobra peajes en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que las negociaciones diplomáticas con la República Islámica terminarán de manera inmediata si se comprueba que pretenden exigir cobros económicos a los buques comerciales.

La fuerte advertencia de la Casa Blanca surge tras reportes sobre la supuesta intención de aplicar tarifas de seguros y peajes en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave para el comercio global.

El mandatario estadounidense utilizó sus canales oficiales para aclarar la posición de Washington tras recibir garantías formales por parte de las autoridades de Teherán, en medio de un complejo proceso de mediación internacional.

Advertencia directa por el control de Ormuz

Según el mensaje publicado por Donald Trump en su red social Truth Social, el gobierno de Irán desmintió de manera categórica las versiones que circulaban sobre la imposición de nuevas cargas financieras a la navegación.

El líder norteamericano calificó esos reportes iniciales como noticias falsas diseñadas para generar conflictos en la región, pero dejó en claro que la posición de Estados Unidos no tolerará alteraciones en el libre tránsito.

"Si esta es información falsa, ¡las negociaciones terminarían, inmediatamente!", sentenció de forma tajante el jefe de Estado, condicionando la continuidad del diálogo bilateral al cumplimiento de este compromiso.

Mediación internacional y reactivación técnica

En paralelo a las declaraciones del presidente, el gobierno de Pakistán ratificó su rol activo como mediador clave para destrabar el conflicto y garantizar los canales de comunicación entre ambas potencias.

El portavoz del Ministerio de Exteriores pakistaní, Tahir Andrabi, anunció formalmente que las mesas de diálogo a nivel técnico se reanudarán el próximo martes después de un breve receso estratégico.

La diplomacia de Pakistán y de Qatar mantendrán un monitoreo constante sobre los equipos de negociación con el objetivo de asegurar la implementación efectiva del Memorándum de Entendimiento (MOU) de paz vigente.

Las autoridades mediadoras enfatizaron que la primera ronda de conversaciones bilaterales llevada a cabo en Suiza demostró la efectividad de la vía pacífica frente a las tensiones en el Medio Oriente.

Informe de Criterios SEO Aplicados: