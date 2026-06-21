Irán abandonó la negociación con Estados Unidos por las amenazas de Trump

Irán abandonó este domingo las negociaciones de paz con Estados Unidos por las recientes amenazas de Donald Trump sobre la posibilidad de nuevos ataques si Hezbollah no se retira de Líbano.

La Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA por sus siglas en inglés) confirmó que "la delegación iraní abandonó el lugar de las negociaciones" en Suiza tras una reunión con un intermediario qatarí por considerar "insultante" una publicación del mandatario estadounidense.

Trump volvió a advertir a Irán sobre futuros ataques si Hezbollah no frena los ataques en Líbano.

La mediación había llegado a "una fase difícil" luego de que se produjeran discusiones a lo largo de 80 minutos y la interrupción por la amenaza de Trump en la que aseguraba que podrían darse nuevos ataques a Irán si no cesaba el fuego en Líbano.

Un diplomático cercano a las negociaciones, según informaron desde AFP, subrayó que a pesar del freno a las negociaciones la delegación iraní "continúa comprometida con las conversaciones" y que hasta el momento "no ha comunicado a los mediadores ninguna intención de marcharse".

Pese a las negociaciones, sigue la tensión entre Estados Unidos e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría retomar ataques "con mucha fuerza o incluso con más contundencia" contra Irán si desde Teherán no lograban impedir que Hezbollah frene con los ataques que se habían producido en el sur de Líbano.

Sin embargo, las autoridades iraníes consideraron que este mensaje era incompatible con el proceso diplomático que se llevaba a cabo en Suiza para llegar a un acuerdo tras tres meses de guerra en Medio Oriente.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní y jefe del equipo negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, había advertido que desde Washington "harían bien en medir sus palabras" debido a que las fuerzas armadas "están listas para responderles de otra manera".