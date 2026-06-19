Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego en el Líbano tras los recientes ataques

El Gobierno de Israel y la milicia chiita Hezbollah alcanzaron un acuerdo definitivo para implementar un alto el fuego inmediato en territorio libanés, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente y tras los bombardeos registrados hoy, que dejaron 47 muertos y 91 heridos.

La medida busca congelar de forma urgente los enfrentamientos armados en la región fronteriza, los cuales habían experimentado una preocupante escalada de violencia en las últimas horas y amenazaban con desatar un conflicto de magnitudes impredecibles a nivel regional.

El pacto de no agresión fue ratificado luego de una jornada marcada por feroces intercambios de artillería pesada.

La concreción de esta tregua fue posible luego de una serie de gestiones diplomáticas lideradas por equipos negociadores de los Estados Unidos y Qatar.

Los mediadores internacionales operaron como puente en un complejo entramado de discusiones paralelas que incluyeron no solo a las autoridades de Tel Aviv, sino también a altos representantes de la República Islámica de Irán, principal sostén logístico y político del grupo libanés.

El pacto de no agresión fue ratificado luego de una jornada marcada por feroces intercambios de artillería pesada y ataques con aeronaves no tripuladas en el sur de Líbano que dejaron hasta el momento 47 muertos y 91 heridos.

Estas últimas acciones armadas habían puesto en serio peligro un memorando de entendimiento previo diseñado para pacificar la región, lo que obligó a las potencias extranjeras a acelerar los canales de diálogo para evitar el colapso total de la vía política.

Fuentes diplomáticas confirmaron que la rápida instrumentación del alto el fuego entre Israel y la organización paramilitar devolvió el oxígeno a la mesa de negociaciones, permitiendo estabilizar los planes para avanzar en una agenda de paz más amplia.

Bajo las condiciones preliminares del armisticio, las fuerzas de defensa israelíes mantendrán de momento sus posiciones estratégicas en la zona de amortiguación, reservándose el derecho formal a repeler cualquier tipo de agresión o rearme que intente ejecutar la milicia.

Por su parte, los representantes del movimiento chiita indicaron de forma condicionada que mantendrán el cese de lanzamientos si no se registran nuevas incursiones en su suelo.

El tránsito se reanudó en el estrecho de Ormuz

Mientras tanto, el tránsito comenzó a reanudarse en el estrecho de Ormuz, que Teherán había cerrado de facto desde el inicio de la guerra, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Según datos de la plataforma de seguimiento marítimo AXSMarine, 25 buques comerciales atravesaron el estrecho ayer, un volumen inédito desde mediados de abril y cinco veces superior al promedio registrado en los primeros 10 días de junio.