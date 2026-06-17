Tensión en Medio Oriente: Israel bombardeó Líbano, Irán prometió venganza y Trump advirtió con atacar si Teherán "no se porta bien"

La frágil calma que se había instalado en el sur del Líbano tras el reciente acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán volvió a romperse este miércoles después de que Israel bombardeara distintas localidades de la región de Nabatieh.

Los ataques aéreos y de artillería alcanzaron la ciudad de Nabatieh al Fawqa, en las afueras orientales de Kfar Tebnit, y también la localidad de Ansariyeh, situada en el distrito de Zahrani, informó la agencia estatal libanesa NNA.

La ofensiva se produjo en medio de una creciente escalada verbal entre Teherán y Jerusalén. Horas antes de los ataques, Irán había advertido que cualquier continuidad de las "acciones hostiles" israelíes en territorio libanés desencadenaría una respuesta "contundente" de sus Fuerzas Armadas.

Cruce de advertencias entre Irán e Israel

La amenaza fue reiterada por el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, el principal comando militar iraní. En un comunicado oficial, sostuvo que desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el cese de las hostilidades, Israel incumplió el alto el fuego en 84 oportunidades y continuó perpetrando "crímenes contra el pueblo libanés oprimido y asesinándolo".

El nuevo episodio de violencia ocurre pese a que, días atrás, Irán, Estados Unidos y Pakistán anunciaron la conclusión de un memorando de entendimiento para poner fin a los conflictos abiertos en diversos frentes de Asia Occidental, incluido el territorio libanés. La firma formal del documento está prevista para este viernes en Suiza.

En ese contexto, el canciller iraní Seyed Abbas Araghchi remarcó durante un encuentro con diplomáticos extranjeros en Teherán que la situación en el Líbano constituye una pieza fundamental del acuerdo alcanzado con Washington. Según explicó, desde la óptica iraní, el entendimiento involucra de un lado a Estados Unidos e Israel, y del otro a Irán e Hezbollah.

Los ataques aéreos y de artillería alcanzaron la ciudad de Nabatieh al Fawqa, en las afueras orientales de Kfar Tebnit.

"El fin de la guerra también implica el fin de la ocupación. El conflicto no habrá concluido plenamente mientras las fuerzas israelíes no se retiren de los territorios libaneses que ocuparon durante esta guerra", subrayó Araghchi.

Sus declaraciones llegaron como respuesta a lo expresado el lunes por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien aseguró que las tropas de su país permanecerán en las denominadas "zonas de seguridad" bajo control israelí en Líbano, Siria y la Franja de Gaza durante el tiempo que considere necesario.

A pesar de las expectativas generadas por el entendimiento diplomático, la violencia no desapareció por completo. De acuerdo con datos difundidos por NNA, al menos cinco personas murieron por acciones militares israelíes desde que se anunció el acuerdo.

Trump advirtió a Israel y a Irán

El presidente estadounidense había "sugerido" a Netanyahu que debía "ser más responsable" en lo que refiere al conflicto con Líbano. Ahora, tras el reciente ataque israelí y la promesa de represalias por parte de Irán, el mandatario volvió a intervenir.

Trump sostuvo que el memorando alcanzado con Irán aún no es definitivo y advirtió a Teherán que Estados Unidos podría retomar los ataques si el país islamista "no se porta bien".

Trump advirtió a Irán en caso de que tome represalias por los ataques israelíes sobre Líbano.

La expresión utilizada por el mandatario estadounidense fue interpretada como una referencia al eventual incumplimiento de los compromisos asumidos por Irán dentro del acuerdo negociado entre ambas partes.

En paralelo, líderes del G7 reunidos en la cumbre de Évian, en Francia, reclamaron un alto el fuego en el Líbano y expresaron su respaldo al entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán, en un intento por consolidar una salida diplomática a una de las crisis más delicadas que atraviesa actualmente Medio Oriente.