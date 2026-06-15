Las claves del acuerdo entre Irán y Estados Unidos: qué pasará con el programa nuclear de Teherán y el estrecho de Ormuz

Delegaciones oficiales de Irán y Estados Unidos llevarán a cabo encuentros preliminares en Doha, Qatar, como instancia previa a la firma en Ginebra, Suiza, del acuerdo diplomático que pondría fin al conflicto en Medio Oriente.

El gobierno qatarí intervino nuevamente como mediador entre ambos países, mientras organismos internacionales intentan asegurar el cumplimiento de los compromisos bilaterales que se asuman.

La firma del acuerdo se realizaría en Ginebra, tras cuatro meses de enfrentamientos que afectaron a Medio Oriente y cuya onda expansiva provocó alteraciones en el mercado energético internacional.

Las negociaciones también girarán en torno a una propuesta de Irán para establecer el cobro de un peaje en el estrecho de Ormuz.

Acuerdo entre Irán y Estados Unidos: los detalles

La firma del documento incluye el cese del fuego y da inicio a un proceso de negociaciones a mediano y largo plazo. Por un lado, las autoridades de Teherán se comprometen a detener el avance de su programa nuclear, una de las principales condiciones impuestas por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Por el otro, se establece una quita progresiva de restricciones económicas y la apertura de canales diplomáticos permanentes.

Además, el documento preliminar del acuerdo determina el cese de las acciones militares en todas las áreas afectadas por los combates. El pacto inicial dispone de un plazo de 60 días corridos a partir de la firma en Ginebra, durante el cual los equipos de Washington y Teherán deberán debatir las condiciones para un tratado de paz definitivo.

¿Qué pasará con el estrecho de Ormuz?

Uno de los puntos principales de la negociación es la reapertura al tránsito comercial del estrecho de Ormuz, un canal marítimo estratégico por donde circula casi un cuarto del petróleo crudo y del gas natural licuado a nivel global.

El bloqueo de este paso durante el conflicto provocó un incremento en el valor de los hidrocarburos y afectó la logística y distribución internacional durante meses.

El programa nuclear iraní quedará "en pausa"

Las condiciones iniciales del preacuerdo establecen que Irán interrumpirá por un lapso de 20 años las actividades ligadas a su programa atómico.

Asimismo, el Gobierno iraní deberá realizar la entrega de una fracción de sus reservas de uranio enriquecido y readmitir las auditorías de los inspectores de los organismos internacionales de control, aunque los detalles finales se definirán en la mesa de diálogo.

Como respuesta, se prevé la liberación de fondos soberanos iraníes que permanecen congelados en bancos del exterior. Del mismo modo, se contempla la flexibilización de las sanciones económicas aplicadas por el Gobierno de Estados Unidos y por la Unión Europea.

En tanto, la situación en el Líbano se presenta como uno de los factores de mayor complejidad para alcanzar un acuerdo. Si bien el documento abarca la suspensión de las hostilidades en esa región, el gobierno de Israel mantiene una postura de resistencia sobre interrumpir sus incursiones militares en el sur de dicho país y en la ciudad de Beirut, lo que condiciona la tregua.

Por otro lado, se dieron a conocer las condiciones de navegabilidad en el estrecho de Ormuz, las empresas de transporte marítimo y las firmas aseguradoras de carga manifestaron que la presencia de minas navales flotantes en el área y la falta de garantías para el restablecimiento inmediato del flujo regular de buques.

A pesar de estas advertencias, los mercados internacionales arrojaron variaciones positivas ante la posibilidad de una resolución diplomática. El valor del barril de petróleo registró una tendencia a la baja en los últimos días, al tiempo que se observó una estabilización en las cotizaciones de las empresas vinculadas al transporte de cargas, el turismo y el comercio internacional.

La discusión también abarcará por la inclusión de una propuesta impulsada por el gobierno iraní, orientada a establecer el cobro de un peaje a los navíos comerciales que crucen el estrecho. Esta iniciativa generó rechazo entre las potencias occidentales, las cuales sostienen la vigencia del principio internacional de libre navegación en aguas estratégicas.