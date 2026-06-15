Los videos del choque de helicópteros en Río de Janeiro donde murieron Gaspi, Tree y Vignale

En medio de la conmoción por la tragedia de Río de Janeiro, donde chocaron dos helicópteros y perdieron la vida seis personas, entre las que se encontraban el youtuber argentino Gaspi, el productor audiovisual Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree, comenzaron a circular impactantes imágenes captadas por transeúntes y cámaras de seguridad que registran el momento del impacto en pleno vuelo.

Tras la colisión, una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y explotó de manera inmediata, lo que provocó un incendio que afectó a alrededor de 20 vehículos. En paralelo, el otro helicóptero se precipitó a pocos metros del primer punto de caída, más específicamente en calles cercanas a la Avenida das Américas, en un siniestro que continúa bajo investigación.

Un video difundido por un medio brasileño mostró el momento exacto en que los dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

Las imágenes permiten reconstruir la secuencia del impacto en el aire y la caída inmediata de una de las aeronaves. Aunque la escena fue captada a la distancia, la filmación muestra con claridad el momento en que uno de los helicópteros impacta contra el otro y sale despedido hacia un costado, mientras la segunda aeronave comienza a caer en el lugar.

En otro de los videos difundidos, registrado por una cámara de seguridad, se puede ver con claridad cómo uno de los helicópteros cae a gran velocidad luego del choque, en una secuencia que refleja la magnitud del accidente.





Vecinos del lugar describieron una escena de gran impacto, marcada por el estruendo inicial y la rápida aparición del accidente en el cielo, lo que generó alarma en todo el barrio. Entre las víctimas se encuentran los pilotos de ambas aeronaves y cuatro pasajeros, entre ellos Gaspi, Lucas Vignale y Oliver Tree.