Muerte de Gaspi: el dueño de uno de los helicópteros tenía multas por estar "flojo de papeles"

Uno de los propietarios de los helicópteros involucrados en el siniestro aéreo ocurrido en Río de Janeiro, donde murieron seis personas, entre ellas el youtuber argentino Gaspi, el productor audiovisual Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree, ya había sido sancionado previamente por las autoridades brasileñas.

Se trata de Oswaldo de Luca Filho, propietario de uno de los helicópteros involucrados en el hecho, un Bell Helicopter modelo 206B con matrícula PP-MAC, registrado a nombre de la empresa Turfik Comércio de Frutas LTDA.

Según se conoció, en julio de 2025 recibió una multa por parte de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil tras negarse a entregar documentación e información requerida por inspectores, en el marco de controles administrativos y de las inspecciones realizadas.

Tragedia en Río de Janeiro: el dueño de uno de los helicópteros tenía antecedentes de multas

Al tratarse de la primera notificación formal de este tipo, las autoridades brasileñas le aplicaron al empresario una sanción considerada mínima, que alcanzó los 8.000 reales, equivalentes a aproximadamente 1.580 dólares.

En paralelo, se precisó que Filho no figura entre las víctimas del siniestro aéreo ocurrido en Río de Janeiro. Por otro lado, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) detalló que la segunda aeronave involucrada en el accidente, un Airbus H125 con matrícula PR-DJJ, está registrada a nombre del empresario Mauricio da Cunha e Silva Espíndola Dias, quien posee empresas en las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo.

Datos sobre la tragedia en Río de Janeiro





El accidente ocurrió a las 8:59 de la mañana del domingo en la zona oeste de Río de Janeiro, en la intersección de Rua Beth Lago y Rua Rivadávia Campo, cuando dos helicópteros chocaron en pleno vuelo por motivos que aún se investigan. El hecho provocó un amplio operativo de emergencia y la intervención de distintas fuerzas en el lugar.

Como consecuencia del impacto, una de las aeronaves se precipitó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y explotó de forma inmediata, lo que desató un incendio que alcanzó a unos 20 autos.

En ese helicóptero viajaban cinco personas que murieron en el acto, entre ellas el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz más conocido como "Gaspi", el director audiovisual Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree. En la otra aeronave, que cayó a unos 100 metros del primer punto, también falleció su único ocupante.