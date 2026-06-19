Conflicto en Medio Oriente: Estados Unidos e Irán suspendieron las negociaciones para implementar el acuerdo de paz

Cuando todo parecía indicar que el conflicto en el Medio Oriente llegaría a su fin mediante la rúbrica de un acuerdo en Suiza, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se pospusieron de forma indefinida, según sostuvo el gobierno helvético. La cita iba a contar con mediadores de Qatar y Pakistán para "sellar" la paz.

El anuncio se produjo luego de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, cancelara el viaje que tenía previsto realizar a Suiza. Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas explicó los motivos de la postergación ni fijó una nueva fecha para retomar el diálogo.

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La suspensión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza a través de un mensaje enviado a la agencia AFP. "Las conversaciones previstas entre Estados Unidos, Irán, Qatar y Pakistán fueron pospuestas", señaló el organismo.

A pesar de la postergación, las autoridades suizas aseguraron que mantienen su disposición para albergar instancias de negociación. "Suiza sigue dispuesta a facilitar estas conversaciones. Los trabajos preparatorios correspondientes continúan", agregó el comunicado.

Firma de memorando

Lo particular de la no reunión entre las naciones es que se produjo tan solo dos días después de la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, que abrió un plazo de 60 días para negociar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y restableció el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz a los niveles previos al conflicto.

La reunión en Suiza estaba concebida como el primer paso técnico para poner en marcha los compromisos asumidos por ambas partes tras la firma del acuerdo, sin embargo, un portavoz de la Casa Blanca informó que Vance no viajaría al país europeo como estaba previsto, y según la explicación oficial, persistían dificultades logísticas vinculadas a la siguiente etapa de las negociaciones.

JD Vance no viajó a Suiza para la ratificación del acuerdo entre Estados Unidos e Irán (Archivo).

Según medios estadounidenses, el equipo de Vance y un grupo reducido de reporteros se encontraban en la Base Conjunta Andrews, a la espera del vuelo hacia Suiza. Al mismo tiempo, personal de la Casa Blanca y equipos de avanzada ya estaban desplegados en territorio suizo para organizar la llegada de la delegación.

La Casa Blanca señaló en un comunicado que el vicepresidente y sus colaboradores estaban listos para participar en las conversaciones, pero que no fue posible concretar los preparativos necesarios. "La logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible", indicó.

Ataque israelí en Líbano

Asimismo, el conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo foco de tensión, ya que el ejército israelí informó que durante la madrugada del viernes llevó adelante ataques contra objetivos en todo el sur de Líbano, donde se registraron intensos enfrentamientos con Hezbollah.

Según la Agencia Nacional de Noticias de Líbano, al menos 16 personas murieron como consecuencia de los bombardeos israelíes. Por su parte, Hezbollah reportó fuertes combates en la zona fronteriza.

Se produjeron nuevos ataques en el sur de Líbano (X).

La escalada ocurre en un momento particularmente sensible para la diplomacia regional ya que la ocupación israelí del sur de Líbano y los ataques contra Hezbollah forman parte de los temas centrales que debían abordarse en las conversaciones previstas en Suiza.

Israel sostiene que necesita mantener el control de determinadas áreas y conservar libertad de acción militar para impedir ataques contra su territorio. Hezbollah, en tanto, sigue con una confrontación abierta con las fuerzas israelíes desde el inicio de la guerra.

De acuerdo con el canal Al-Mayadeen, cercano políticamente a Hezbollah, Irán habría demorado el envío de su delegación a Suiza debido a la ofensiva militar israelí en territorio libanés.