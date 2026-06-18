Ucrania lanzó el mayor ataque con drones sobre Moscú en dos años

La guerra entre Ucrania y Rusia sigue en franca escalada y la propuesta de paz parece no ser un "tema de agenda", ya que este jueves Kiev lanzó su mayor ataque con drones contra Moscú en los dos últimos años, provocando incendios en la capital rusa y sus alrededores.

La ofensiva incluyó el golpe a una refinería clave y dejó cientos de vuelos demorados. El alcalde de la ciudad, Seguéi Sobianin, calificó el hecho como un ataque "a gran escala", aunque no detalló el alcance de los daños.

Periodistas de la zona vieron grandes columnas de humo negro sobre el sur de la capital, mientras las llamas se apoderaban de la refinería.

El ataque coincidió con una reunión del presidente Vladimir Putin con líderes asiáticos en la ciudad de Kazán, a 700 kilómetros de Moscú, tras la cual el mandatario evitó referirse al tema en su intervención inicial.

Antecedente

No es la primera vez que Kiev lanza una ofensiva de este tipo durante un evento internacional en Rusia, debido a que a principios de junio, un ataque similar se produjo en San Petersburgo durante un foro económico.

La embestida obligó a cerrar los principales aeropuertos de Moscú por horas, y el más importante, Sheremétievo, evacuó a los pasajeros a "lugares seguros" y recién reabrió cerca de las 1 del jueves.

Otro dron se estrelló contra un edificio de departamentos en la zona de Zhukovski, mientras que los restos de otro aparato provocaron un incendio en un centro comercial cercano, según el gobernador, Andréi Vorobiov.

Varios drones ucranianos causaron daños en territorio ruso (X):

El martes pasado, la misma refinería MNPZ había sido blanco de otro ataque ucraniano, que provocó un incendio y daños en una planta que cubre más de un tercio de las necesidades de combustible de Moscú.

Según Sobianin, las defensas antiaéreas abatieron 180 drones que se acercaban a la capital. El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber interceptado más de 500 dispositivos ucranianos en todo el país durante la madrugada.

En Rostov, otro ataque ucraniano dejó un muerto y dos heridos, según el gobernador local. En los últimos meses, Kiev intensificó sus ofensivas contra refinerías de petróleo, consideradas clave para el esfuerzo ruso, mientras las negociaciones diplomáticas siguen estancadas.

Respuesta rusa

Por su parte, Rusia respondió con más de 200 drones y varios misiles balísticos contra Ucrania entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, según la fuerza aérea ucraniana. En Kiev, la gente corrió a los refugios ante la amenaza de nuevos bombardeos.

A pesar de las represalias y el impacto social y económico de la guerra, Putin intentó mostrar normalidad con la cumbre en Kazán, que reunió a los primeros ministros de Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Malasia y Singapur, además del presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos.

"Si arde Ucrania va a arder Moscú"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, calificó como "absolutamente justo" el ataque con drones en Moscú y advirtió que "si arde Ucrania va a arder Moscú", en referencia a la legitimidad de los ataques en territorio ruso frente a la ofensiva sostenida sobre su país.

En el mensaje enviado a periodistas que cubren el conflicto, Zelensky subrayó que es necesario que la sociedad rusa experimente las consecuencias de la guerra impulsada por Putin contra Ucrania.

Finalmente, reiteró su oferta al presidente ruso para declarar un alto el fuego inmediato y sentarse a negociar el final de la guerra, pero al mismo tiempo, instó a incrementar la presión sobre el Kremlin, solicitando tanto a Europa como a Estados Unidos, así como a los ciudadanos rusos, acciones que limiten la capacidad bélica de Putin.