¡VIDEO! Así cayó un misil ruso en Ucrania y mató a 5 personas

El conflicto en Rusia y Ucrania parece no tener fin, y prueba de ello lo mostró un escalofriante video que muestra el momento en el que un misil ruso impactó de lleno en la ciudad de Zaporiyia, y mató a cinco personas.

En tanto, las imágenes fueron captadas por una cámara de vigilancia, reflejaron la violencia del ataque, y como consecuencia del mismo, el gobernador regional, Ivan Fedorov, sostuvo que dejó un saldo de 5 muertos y 14 heridos.

El funcionario detalló que la ofensiva incluyó ataques aéreos, drones y bombardeos que provocaron graves daños en la infraestructura local, edificios residenciales y vehículos.

"Incapaz de alcanzar sus objetivos en el campo de batalla, Rusia intensifica sus actos de terror contra la población civil", declaró el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga.

Ataques rusos cotidianos

Los bombardeos rusos causan casi a diario muertos y heridos en zonas residenciales de Ucrania. Kiev responde atacando regularmente objetivos en la zona ocupada, pero también en territorio ruso.

Según el ejército ucraniano, Rusia lanzó durante la noche un total de 166 drones de largo alcance y dos misiles, de los cuales 146 fueron interceptados.

Sin reunión entre las partes

Por otra parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, descartó reunirse con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, para quien es una prueba más de que "no quiere poner fin a la guerra".

Días atrás, Zelenski había pedido un encuentro cara a cara entre ambos para poner fin al conflicto bélico, pero durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), Putin lo rechazó.

Vladimir Putin descartó un pronto diálogo con Ucrania (Archivo).

"No le veo sentido a reunirnos", dijo. "Solo tendría sentido para la parte ucraniana para detener el avance de nuestras fuerzas armadas. Eso es todo. Y necesitamos acuerdos". "Dejemos que los expertos trabajen, que elaboren algunas soluciones y entonces podremos reunirnos", añadió el presidente ruso.

Rusia exige el control de la región oriental ucraniana de Donbás, así como restricciones políticas y militares a su vecino, pero Kiev y sus aliados las descartaron por considerarlas equivalentes a una capitulación.

Desde el inicio de la invasión a Ucrania por Rusia en febrero de 2022, al menos 15.850 civiles murieron y 44.800 resultaron heridos en ese país, según el último recuento de la ONU realizado en abril.



