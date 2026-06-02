Rusia lanzó un devastador ataque contra Ucrania: 656 drones, 73 misiles, al menos 18 muertos y cientos de heridos

Ucrania volvió a vivir una de las jornadas más dramáticas desde el comienzo de la guerra con Rusia. Durante la madrugada de este martes, Moscú desplegó una ofensiva aérea de gran escala que incluyó el lanzamiento de 656 drones de largo alcance y 73 misiles, provocando al menos 18 muertes y más de un centenar de heridos en distintas regiones del país.

Los mayores daños se registraron en Kiev y Dnipró, ciudades que concentraron gran parte de los ataques. Las sirenas antiaéreas obligaron a miles de habitantes a abandonar sus hogares y refugiarse en estaciones de subte, sótanos y otros espacios subterráneos mientras las explosiones se sucedían durante varias horas.

Según informaron las autoridades ucranianas, en Kiev murieron al menos 6 personas, mientras que en Dnipró se contabilizaban 12 víctimas fatales. Los equipos de emergencia continuaban trabajando entre edificios derrumbados en busca de posibles sobrevivientes.

La capital ucraniana sufrió importantes destrozos en zonas residenciales y comerciales. Además de las víctimas, decenas de personas resultaron heridas, entre ellas varios menores. Los ataques también afectaron instalaciones médicas y numerosos inmuebles, mientras extensas columnas de humo cubrían distintos barrios de la ciudad tras los impactos.

En Dnipró, considerada una de las localidades más castigadas por la ofensiva, un edificio de viviendas quedó prácticamente destruido. Entre los fallecidos se encontraba un niño cuyo cuerpo fue recuperado por los rescatistas debajo de los escombros.

El ataque ruso dejó serias pérdidas materiales en Dnipró (Reuters).

Las autoridades regionales señalaron que decenas de heridos debieron ser trasladados a hospitales por fracturas, traumatismos y lesiones causadas por fragmentos de explosivos. La presión sobre los centros de salud aumentó a medida que avanzaban las tareas de asistencia.

Además de Kiev y Dnipró, también se reportaron daños materiales y personas heridas en las regiones de Járkov, Zaporiyia y Poltava, alcanzadas por los proyectiles y drones utilizados por las fuerzas rusas.

Tras el ataque, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reiteró su pedido de apoyo militar a los países occidentales. El mandatario insistió en la necesidad de recibir más sistemas de defensa antiaérea, especialmente baterías Patriot, para fortalecer la protección de las ciudades frente a este tipo de ofensivas.

El pedido de Zelenski a las fuerzas militares de occidente.

Desde Moscú, el Ministerio de Defensa confirmó la operación militar y aseguró que los blancos elegidos fueron instalaciones vinculadas al complejo industrial de defensa ucraniano, además de infraestructura estratégica ubicada en Kiev y otras seis regiones del país.

Las autoridades rusas indicaron que se emplearon armas de largo alcance lanzadas desde plataformas terrestres, navales y aéreas, junto con drones y misiles hipersónicos. El Kremlin sostuvo que la acción fue una respuesta a presuntos ataques ejecutados por Ucrania contra territorio ruso.

Asimismo, Rusia afirmó que "todos los objetivos fueron alcanzados" y enmarcó la ofensiva dentro de una campaña anunciada a fines de mayo contra centros de decisión y estructuras estatales ucranianas.

En operativo ruso consistió en el lanzamiento de cientos de drones y misiles (Reuters).

En paralelo a los bombardeos sobre Ucrania, Moscú informó que una persona murió en la región fronteriza de Kursk como consecuencia de un ataque con drones atribuido a Kiev. También reportó un incendio en la refinería de Ilski, situada en Krasnodar, después de una incursión de aeronaves no tripuladas.

La magnitud de la operación convirtió al ataque de este martes en uno de los más intensos registrados desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022. El episodio refleja una nueva escalada en un conflicto que ya supera los cuatro años de enfrentamientos y que continúa sin perspectivas claras de una solución negociada.