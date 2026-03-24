Rusia lanzó un ataque sin precedentes sobre Ucrania con casi 1.000 drones en un solo día

Rusia llevó a cabo este martes uno de los bombardeos aéreos más intensos desde el inicio de la guerra en Ucrania, con el lanzamiento de casi 1.000 drones en un lapso de 24 horas. El ataque dejó al menos ocho muertos y decenas de personas heridas, según balances preliminares.

De acuerdo con información oficial, entre la noche del 23 y el 24 de marzo se registró el despliegue de unos 392 drones, además de al menos 23 misiles de crucero. Solo durante la jornada del martes, se contabilizaron más de 550 ataques en apenas 10 horas.

Las ofensivas impactaron en múltiples regiones del país, entre ellas Lviv, Vinnytsia, Kyiv, Járkov, Odesa, Sumy, Poltava e Ivano-Frankivsk. En esta última, uno de los drones provocó daños en un hospital materno-infantil.

El saldo provisorio asciende a ocho víctimas fatales en distintas zonas, junto a decenas de heridos. Además, se reportó un incendio en el Complejo del Monasterio Bernardino de Leópolis, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco.

El gobernador regional, Maksym Kozytskyi, indicó que el fuego se extendió a construcciones cercanas y que especialistas trabajaban para determinar la magnitud de los daños. Por su parte, el alcalde Andriy Sadovyi informó que en la ciudad se registraron 22 heridos, además del impacto de un segundo dron en un edificio residencial y la caída de restos de un tercero en una avenida céntrica.

En este tipo de ofensivas, Rusia suele recurrir a ataques masivos durante la noche con el objetivo de saturar los sistemas de defensa aérea ucranianos. En esta ocasión, las fuerzas lograron neutralizar 541 dispositivos, aunque al menos 15 lograron alcanzar sus objetivos.

La primera ministra de Ucrania, Yuliia Svyrydenko, enfatizó la gravedad de lo ocurrido: "Rusia ataca el centro de una ciudad llena de gente en plena luz del día".

En la misma línea, el presidente Volodymyr Zelensky calificó el hecho como "depravación absoluta" y sostuvo que se trata de una campaña deliberada de terror contra la población civil.

"La magnitud de este ataque demuestra con total claridad que Rusia no tiene intención real de poner fin a esta guerra", condenó el mandatario ucraniano.