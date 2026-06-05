La respuesta de Rusia a la carta de Zelenski: "Si quiere hablar puede venir a Moscú"

Ya pasaron cuatro años de la guerra entre Rusia y Ucrania y mientras los combates siguen su curso, una oportunidad para que el conflicto finalice se abrió en las últimas horas ya que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sostuvo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, puede viajar a Moscú en cualquier momento si desea entablar conversaciones.

Fue la respuesta rusa a la que carta que publicó el mandatario ucraniano en la que propuso una reunión cara a cara con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con la participación de Europa y Estados Unidos, para discutir el proceso de paz.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

"Ucrania propone poner fin a esta guerra a través del contacto directo entre nosotros y ustedes. Yo propongo una reunión", escribió Zelenski en la misiva abierta al mandatario ruso publicada en la página web de la Presidencia ucraniana.

Además, pidió establecer una fecha clara para la reunión y subrayó que Ucrania está lista para un cese al fuego mientras duren las negociaciones. El presidente agregó que Suiza, Turquía y algunos países árabes expresaron su disposición para organizar tales conversaciones.

Por otra parte, Peskov comentó que el Kremlin revisó la carta e informará a Putin luego de finalizar su reunión de trabajo. "El presidente dijo que si Zelenski quiere hablar, puede venir a Moscú y hacerlo", señaló el funcionario.

Al comentar sobre los esfuerzos de Estados Unidos para ayudar a resolver el conflicto ucraniano, Peskov aclaró que Rusia nunca idealizó el papel de la nación norteamericana y que sus intereses nacionales se mantienen como la principal prioridad.

La postura de Estados Unidos

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Washington acoge con satisfacción la posibilidad de que se celebren conversaciones directas entre el presidente ucraniano y su homólogo ruso, e instó a ambos a llegar a acuerdos para poner fin al conflicto bélico.

"Me alegro de que quizá estén hablando de reunirse", manifestó Trump a los periodistas en la Casa Blanca, refiriéndose a una carta abierta en la que Zelenski proponía conversaciones directas con Putin.

Donald Trump celebró la decisión de Ucrania (Archivo).

"Creo que sería fantástico que se reunieran. Deberían hacerlo. Resuélvanlo. Ambos van a hacer concesiones, sugerí esas concesiones y (...) hemos tenido mucho que ver en ello", afirmó Trump.

Finalmente, Trump se negó a revelar qué concesiones acordaron hacer los líderes para poner fin al conflicto. Zelenski instó a Putin a entablar conversaciones directas para poner fin a la guerra, argumentando que la lucha prolongada estaba afectando a los recursos de Rusia y su posición internacional, según supo la agencia Noticias Argentinas.



