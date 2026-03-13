Trump dice que Putin podría estar ayudando "un poco" a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó a su par ruso Vladimir Putín porque podría estar ayudando un poco a la República Islámica de Irán en el conflicto bélico en Medio Oriente luego de los ataques de Estados Unidos e Israél.

En una entrevista concedida este viernes, el máximo mandatario estadounidense manifestó que desde el gobierno de Rusia podrían estar asistiendo a Irán ante las avanzadas militares.

"Creo que podría estar ayudándolo un poco, sí, supongo", resaltó en una entrevista con Fox News Radio.

Sin embargo, Trump aceptó que puede ser una alianza estratégica debido a que desde el país norteamericano estan "ayudando a Ucrania" en su conflicto contra Rusia que comenzó a principios de 2022.

"Sí, también estamos ayudando (a Ucrania). Putin lo dice, y China diría lo mismo. Ya saben, es como, bueno, ellos lo hacen y nosotros también. Para ser justos, ellos lo hacen y nosotros también", se sinceró el mandatario norteamericano.

Cómo fue la asistencia de Rusia a Irán

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzaron el 28 de febrero y fueron aumentando en tensión con el correr de las semanas debido a una contraofensiva iraní.

El rol de Rusia habría sido clave para el ataque de Irán debdo a que desde el comienzo de los ataques habría compartido datos de localización de activos militares estadounidenses en la región para planear en conjunto el ataque con misiles y drones.

Sin embargo, detallaron que la colaboración con Irán sería puntual y limitada debido a que los principales esfuerzos militares se siguen centrando en la ofensiva rusa contra Ucrania.

El rol de Rusia para la finalización de la Guerra

Esta situación se da en un contexto bastante particular luego de que se confirmara una comunicación entre Rusia y Estados Unidos en la que se sugirió una salida diplomática de la guerra en Medio Oriente.

Las autoridades de ambos países detallaron que se trato de una comunicación "franca y constructiva" y el mandatario ruso habría solicitado que se de una salida política con una serie de negociaciones que reduzcan las tensiones y eviten más ataques en la región.