¡Provocación nuclear! Rusia confirmó el uso del misil Oreshnik en un ataque masivo contra Kiev

El ejército de Rusia confirmó el lanzamiento de un misil balístico hipersónico Oreshnik, con capacidad para portar ojivas nucleares, como parte de un ataque masivo nocturno sobre Ucrania que mató al menos a cuatro personas en Kiev y su región y dejó decenas de heridos.

Según las fuerzas aéreas de Ucrania, la ofensiva involucró un total de 600 drones de ataque y 90 misiles lanzados desde aire, mar y tierra. Las defensas antiaéreas locales lograron destruir o neutralizar 549 drones y 55 misiles, mientras que unos 19 proyectiles no alcanzaron sus objetivos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que el misil Oreshnik impactó en Bila Tserkva, dentro de la región de Kyiv, y detalló daños en una instalación de agua potable, escuelas y edificios residenciales.

Al respecto, el mandatario manifestó en Telegram: "Tres misiles rusos contra una instalación de agua potable, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas comunes, y él lanzó su ‘Oreshnik' contra Bila Tserkva. Están genuinamente dementes".

Por su parte, el Ministerio de Defensa conducido por Vladimir Putin ratificó el uso de este armamento junto a sistemas Iskander, Kinzhal y Tsirkon, argumentando que la acción fue una represalia por supuestos ataques ucranianos contra infraestructura civil en territorio ruso.

Un armamento de alta velocidad

Esta es la tercera ocasión en que las fuerzas rusas emplean el Oreshnik desde noviembre de 2024, tras haberlo utilizado previamente en las regiones de Dnipro y Lviv.

Este vector es capaz de alcanzar la velocidad de Mach 10 y sortear los sistemas de defensa antimisiles.

La ofensiva del domingo provocó destrozos en todos los distritos de la capital ucraniana.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, reportó daños en al menos 50 puntos de la ciudad, afectando centros comerciales, escuelas y viviendas particulares.

El ataque volvió a evidenciar la escasez de misiles interceptores en Ucrania, país que requiere de los sistemas Patriot estadounidenses para frenar proyectiles balísticos.

En el barrio de Shevchenko, el impacto en un edificio de cinco pisos causó un incendio y una víctima fatal. Svitlana Onofryichuk, una residente de 55 años que trabajaba en el mercado siniestrado, declaró a la agencia AP: "Fue una noche terrible, y nunca hubo nada igual en toda la guerra. Lamento mucho tener que despedirme de Kiev ahora. No me voy a quedar. Mi trabajo desapareció, todo desapareció, todo se quemó".

Repercusiones internacionales y antecedentes

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, condenó la acción militar a través de sus redes sociales.

"Rusia llegó a un callejón sin salida en el campo de batalla, entonces aterroriza a Ucrania con ataques deliberados sobre centros urbanos", sostuvo la funcionaria, quien además definió el uso del nuevo misil como una "táctica de intimidación política y una imprudente provocación nuclear".

El bombardeo se concretó días después de un ataque con drones ucranianos en Starobilsk, una ciudad ocupada por Rusia en la región de Lugansk. Moscú denunció que dicho operativo golpeó un dormitorio universitario y elevó la cifra de fallecidos a 21 personas.

Aunque Kiev negó haber apuntado a civiles y argumentó que el objetivo era una base militar de drones, el gobierno ruso había anticipado el viernes la preparación de propuestas de represalia ante el incidente.